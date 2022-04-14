Чтобы стать участником акции «Удачный QR» от банка «Ипак Йули», достаточно снять наличные в банкоматах «Ипак Йули» по QR-коду.

Акция продлится до 13 июня. В этот период будут разыгрываться приставки Sony PlayStation 5 и смарт-часы Xiaomi Mi Band 5.

Для участия необходимо:

быть идентифицированным пользователем Ipak Yo‘li Mobile;

снять наличные в банкоматах «Ипак Йули» с помощью QR-кода из Ipak Yo’li Mobile с карт Humo, Visa, Mastercard или UnionPay, привязанных к одному аккаунту.

Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире на официальной странице банка в Instagram с помощью сайта random.org.

Подробности об акции можно узнать на сайте банка «Ипак Йули».

Приложение можно скачать по ссылке.

Телефоны круглосуточной службы поддержки: (+998) 78−140−69−00, 1296.

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