В Ташкенте открылся новый филиал сети бытовой техники и электроники GOODZONE.
Вас ждут большой ассортимент товара, рассрочка без первоначального взноса, бесплатная доставка, система кешбэка, акции и призы.
Можно прийти с друзьями и семьями и стать частью большой семьи.
GOODZONE — хороший выбор, в хорошем месте.
Адреса филиалов:
- Массив Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor.
Ориентир: станция метро «Мирзо Улугбек».
- Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 7.
Ориентир: бывш. консерватория, Ground Zero.
- Яшнабадский район, ул. Бирлашган, 6-й проезд.
Ориентир: рынок «Авиасозлар» («Кадышева»), магазин Havas.
- Юнусабадский район, ул. А. Тимура, 129Б.
Ориентир: станция метро «Шахристан».
- Алмазарский район, ул. Сагбан, 4.
Ориентир: мечеть Исламабад.
- Учтепинский район, Чиланзар 25-й квартал.
Ориентир: круг «Катта Каъни»;
- Сергелийский р-н, Янги Сергели.
Ориентир: напротив входа в машинный базар;
- Самарканд, ул. Гагарина, 178.
Ориентир: «Трастбанк»;
- Бухара, ул. Ибн Сино,
Ориентир: мечеть Файзабад.
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