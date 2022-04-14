В Ташкенте открылся новый филиал сети бытовой техники и электроники GOODZONE.

Вас ждут большой ассортимент товара, рассрочка без первоначального взноса, бесплатная доставка, система кешбэка, акции и призы.





Можно прийти с друзьями и семьями и стать частью большой семьи.

GOODZONE — хороший выбор, в хорошем месте.





Адреса филиалов:

Массив Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor.

Ориентир: станция метро «Мирзо Улугбек». Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 7.

Ориентир: бывш. консерватория, Ground Zero. Яшнабадский район, ул. Бирлашган, 6-й проезд.

Ориентир: рынок «Авиасозлар» («Кадышева»), магазин Havas. Юнусабадский район, ул. А. Тимура, 129Б.

Ориентир: станция метро «Шахристан». Алмазарский район, ул. Сагбан, 4.

Ориентир: мечеть Исламабад. Учтепинский район, Чиланзар 25-й квартал.

Ориентир: круг «Катта Каъни»; Сергелийский р-н, Янги Сергели.

Ориентир: напротив входа в машинный базар; Самарканд, ул. Гагарина, 178.

Ориентир: «Трастбанк»; Бухара, ул. Ибн Сино,

Ориентир: мечеть Файзабад.





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