В Ташкенте открылся новый филиал сети бытовой техники и электроники GOODZONE.

Вас ждут большой ассортимент товара, рассрочка без первоначального взноса, бесплатная доставка, система кешбэка, акции и призы.


Можно прийти с друзьями и семьями и стать частью большой семьи.

GOODZONE — хороший выбор, в хорошем месте.


Адреса филиалов:

  1. Массив Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor.
    Ориентир: станция метро «Мирзо Улугбек».
  2. Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 7.
    Ориентир: бывш. консерватория, Ground Zero.
  3. Яшнабадский район, ул. Бирлашган, 6-й проезд.
    Ориентир: рынок «Авиасозлар» («Кадышева»), магазин Havas.
  4. Юнусабадский район, ул. А. Тимура, 129Б.
    Ориентир: станция метро «Шахристан».
  5. Алмазарский район, ул. Сагбан, 4.
    Ориентир: мечеть Исламабад.
  6. Учтепинский район, Чиланзар 25-й квартал.
    Ориентир: круг «Катта Каъни»;
  7. Сергелийский р-н, Янги Сергели.
    Ориентир: напротив входа в машинный базар;
  8. Самарканд, ул. Гагарина, 178.
    Ориентир: «Трастбанк»;
  9. Бухара, ул. Ибн Сино,
    Ориентир: мечеть Файзабад.


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