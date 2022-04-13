Акционерное общество «Узтрансгаз» привлечёт дополнительный займ российского «Газпромбанка» в размере 57,5 млн долларов на 2 года для продления срока полученного ранее кредита на 300 млн долларов и рефинансирования текущих обязательств. Это следует из информации Единого портала корпоративной информации Министерства финансов.

Кроме того, «Узтрансгаз» возьмёт кредит в размере 200 млн долларов в Национальном банке Узбекистана для пополнения оборотных средств, закупа сырья и оборудования и финансирования инвестиционных проектов.

Апрельским указом президента в «Узтрансгазе» поручено внедрить специальную систему управления процессами приватизации и трансформации, в которой усиливается независимость наблюдательного совета и его контроль за управляющим звеном общества.

Тем же указом поручено привести в порядок финансовую отчётность общества, провести инвентаризацию кредиторской и дебиторской задолженности за природный газ и сократить её. Финотчётность должна вестись по международным стандартам (это требование уже устанавливалось в постановлении президента 2019 года).

В 2024 году «Узтрансгаз» должен получить международный кредитный рейтинг и уже самостоятельно привлекать средства международных банков и другие, обеспечивая финансовую дисциплину.