Учитывая продолжение активной фазы внедрения цифровой экономики во все сферы государственной и общественной жизни и переход целого ряда государственных и частных услуг в работу в режиме онлайн в 2021 году компанией «Узбекинвест» была продолжена активная реализация мероприятий по цифровизации бизнес-процессов и развития онлайн-продаж.

В 2021 году компанией была модернизирована инновационная цифровая и мобильная платформа для онлайн-продажи страховых продуктов — insurance.uz, а также разработано мобильное приложение для страховых агентов, посредством которых было реализовано более 23 тысяч электронных полисов на сумму более 900 млн сумов по таким востребованным видам страхования, как е-ОСАГО, страхование от несчастных случаев, страхование имущества, путешественников и ответственности автовладельцев.

По итогам 2021 года компания заняла ведущее место в реализации е-полисов по обеспечению страховой защитой автовладельцев, при этом доля компании на отечественном рынке страхования составила 46% всего рынка продаж e-полисов. Также компания сохранила лидирующую позицию на рынке обязательного автострахования, заключив с автовладельцами более 653 тысяч договоров.

В результате ввода на рынок новых и актуальных страховых продуктов всего в сегменте физических лиц обеспечен сбор страховых премий в размере 51 млрд сумов с ростом 105% по сравнению с показателем 2020 года и почти в четыре раза по отношению к показателям 2017 года. В данном направлении заключено более 850 тысяч договоров, что на 121% больше показателя 2020 года и почти в пять раз больше показателя 2017 года.

Населению и автолюбителям в течении 2021 года было выплачено более 34 млрд сумов страховых возмещений, что почти в восемь раз больше объема выплат по сравнению с 2017 годом.

Одной из важнейших для компании задач в 2022 году является обеспечение массового перехода населения и автовладельцев на электронные полисы, внедрение биометрической информационной системы обслуживания клиентов Face ID, разработка интерактивной системы онлайн-подачи страховых претензий.

Также в рамках системы «махаллабай» компания продолжит и кардинально расширит работу по обеспечению страховой защитой городского и сельского населения в регионах Узбекистана, в том числе посредством использования цифровых платформ.

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