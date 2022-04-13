Президент Узбекистана 12 апреля подписал постановление «О мерах по совершенствованию порядка выделения земельных участков для инженерно-коммуникационных сетей», сообщила пресс-служба Минюста.

Документом утверждена «дорожная карта» по совершенствованию порядка отвода земельных участков под инженерно-коммуникационные сети, в рамках которой будет развиваться институт права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

Будут совершенствоваться правоотношения в сфере использования земельных участков, выделенных с правом постоянного пользования.

Постановлением введён следующий порядок выделения земель под инженерно-коммуникационные сети:

земельные участки выделяются для железнодорожных линий и автомобильных дорог с правом постоянного пользования на основании решения хокимов областей;

выделение земельных участков для линий электропередач, сетей связи, газо-, нефте-, водопроводных и канализационных труб, а также внутренних дорог и мелких водоёмов в составе сельскохозяйственных и лесохозяйственных земель с правом постоянного пользования не требуется. Для этих целей устанавливается сервитут;

сервитутное право может быть оформлено в форме соглашения, при недостижении такого соглашения — по решению суда;

земельный налог (арендная плата) за землю, на которой установлен сервитут, оплачивается собственником, владельцем, пользователем и арендатором.

В соответствии с постановлением образована правительственная комиссия по рассмотрению вопросов изменения категорий земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.