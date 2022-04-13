Алексей Фёдорович Хен назначен заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий — директором Департамента цифрового развития, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Алексей Хен родился в 1983 году в Хорезмской области. В 2005 году окончил Ташкентский государственный юридический институт (ныне ТГЮУ).

До настоящего времени работал первым заместителем директора общества с ограниченной ответственностью «Департамент цифрового развития» при хокимияте Ташкента.

«Газета.uz» в феврале рассказывала о том, как Департамент цифрового развития создал интерактивную карту возраста столичных зданий.