В первые годы независимости Узбекистана было создано Агентство «Узбеккосмос». Камал Муминов упоминал, что за 10 лет существования агентства были разработаны нормативно-правовые акты в области развития космической отрасли в стране. Были налажены связи с национальными космическими организациями зарубежных стран, в частности с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (UNOOSA).
В 2002 году «Узбеккосмос» был ликвидирован
. Был организован Центр космических исследований АН, которому передали два предприятия, остальные - разным министерствам и ведомствам.
В августе 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал
указ о развитии космической деятельности в Узбекистане, согласно которому вновь создано Агентство «Узбеккосмос». Среди задач агентства – создание системы дистанционного зондирования Земли, создание сети спутниковой связи, использование спутниковых навигационных комплексов и другие.
Реализация этих задач может создать современные рабочие места, развивать науку, обеспечить технологическую независимость, информационную безопасность страны в области космических исследований и повысить уровень международного престижа Узбекистана.
Комментарии
Samir Rakhim
Глава про годы Независимости скудно написано. Понял что, что-то лишь открывалось и закрывалось и какие то нормативные документы выпускались. И все на этом достижения?! Фантазии о покорении Марса практический нет. При СССР были кружки где запускались ракеты, молодежь читала книги о покорении космоса. Сейчас этого нет. Сейчас модно быть блогером, у молодежи другие ценности машина айфон и крутая свадьба. Где тот парень из нового Узбекистана, который запустил аэростат в космос. Не видно не слышно уже. Поддержало ли его государство?!