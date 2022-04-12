Первый полёт человека в космос состоялся 61 год назад. В честь Дня космонавтики вспоминаем обзор «Газеты.uz» о вкладе Узбекистана в освоение космоса. Среди достижений — производство самолётов для испытания космонавтов на ТАПОиЧ, создание установки в Ташкентском бюро машиностроения, которая привезла на Землю лунный грунт, и тестирование в посёлке Невич разработанной в Ташкенте аппаратуры для исследования Луны.

Материал был впервые опубликован в 2021 году.

Некоторые фотографии «Газета.uz» приобрела в Национальном архиве кинофотофонодокументов Узбекистане.