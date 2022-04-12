Ежегодно Агентство по делам молодежи Узбекистана и компания My Fair выступают организаторами масштабных международных образовательных выставок в стране.

Выставка «Образование и профессия — 2022» является мероприятием сферы международного образования в Узбекистане, которое ежегодно помогает абитуриентам найти университет мечты и доказывает, что высококачественное образование может быть доступным. Традиционно множество студентов получают гранты у участников выставки.





С 15 по 27 апреля вы сможете стать участником XXI международной выставки «Образование и профессия — 2022», которая будет проходить в Ташкенте, Самарканде, Навои, Бухаре, Ургенче и Фергане. Больше 70 международных вузов примут участие в выставках в апреле и мае.

Ежегодно тысячи абитуриентов становятся студентами ведущих вузов планеты во многом благодаря площадке, которая предоставляет молодым людям возможность поближе познакомиться с университетами, правилами поступления, проживания и процессом обучения.





Ключевым достоинством мероприятия стала добрая традиция, по которой уполномоченные сотрудники учебных заведений со всего мира лично общаются с абитуриентами и их родителями, рассказывая о программе обучения, «подводных камнях», условиях для молодых людей и отвечают на всевозможные вопросы.

Выставка «Образование и профессия — 2022» — это площадка не только для абитуриентов программ бакалавриата и выпускников среднеобразовательных учреждений. Университеты-партнеры презентуют программы магистратуры, переподготовки кадров и повышения квалификации в разных областях.





Партнерами и организаторами выставки выступают Агентство по делам молодежи Узбекистана, представительство «Россотрудничества», национальный офис Erasmus+, АО «РЭЦ», ФГБУ «Главэкспертцентр», представительство Татарстана в Узбекистане, консалтинговые компании Eva Consulting и НОУ «Рособразование».

Программа выставки «Образование и профессия — 2022»:

15−16 апреля, Ташкент: International Hotel Tashkent — с 10:00 до 17:00;

18 апреля, Самарканд: Центр молодежи — с 10:00 до 15:00;

20 апреля, Навои: Центр молодежи — с 10:00 до 15:00;

22 апреля, Бухара: Центр Молодежи — с 10:00 до 15:00;

25 апреля, Ургенч: Центр молодежи — с 10:00 до 15:00;

27 апреля, Фергана: Центр молодежи — с 10:00 до 15:00.





Программа второй выставки «Образование и профессия — 2022» блок «Международное высшее образование»:

20−21 мая, Ташкент: International Hotel Tashkent — с 10:00 до 17:00;

23 мая, Самарканд: Центр молодежи — с 10:00 до 15:00;

25 мая, Бухара: Центр Молодежи — с 10:00 до 15:00.





Телефон для связи: (+998) 71−140−5565.

Телефон и WhatsApp для участников: (+998) 90−139−6444, (+998) 90−972−5545, (+998) 90−972−5525.

E-mail: russiaexpo@rosobrazovanie.uz, eduexpo@mystudy.uz, info@eva.uz

Сайты: myfair.events, yoshlar.gov.uz

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