Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 апреля подписал указ о создании дополнительных удобств для деятельности частного сектора медицины и поддержке его работников.

Документом Министерству здравоохранения совместно со Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и Министерством строительства поручено в двухмесячный срок внести изменения в нормативные акты по упрощению санитарных и строительных требований при получении лицензии организациями, занимающимися частной медицинской практикой.

Для врачей-иностранных граждан, не входящих в категорию высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, размер сбора за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана уменьшается в 6 раз и составляет 5 базовых расчётных величин.

Зарубежным специалистам, прибывающим в Узбекистан на краткосрочный период (до одного месяца) в целях выполнения диагностических и лечебных процедур, реализации программ обмена опытом, проведения мастер-классов и выступления с лекциями, а также повышения квалификации работников, получение подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории страны теперь не требуется.

Отменяется туристический (гостиничный) сбор, взыскиваемый лечебными учреждениями с иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства на территории Узбекистана.

Кроме того, отменяются требование по сертификации туристских услуг, предъявляемое к лечебным учреждениям (за исключением санаториев и пансионатов). Лечебные учреждения должны вести учёт прибывающих в специальной электронной программе.

До 1 января 2025 года продлён срок действия таможенных льгот на новое медицинское оборудование, комплектующие изделия, запасные части и расходные материалы к нему, ввозимые юридическими лицами, в том числе по договорам лизинга, предусмотренных в постановлении президента от 1 апреля 2017 года №ПП-2863 «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения». Запчасти медоборудования и изделий, а также расходные материалы (по утверждаемым перечням) освобождены от налога на добавленную стоимость при ввозе до указанной даты.

Для совершенствования системы повышения квалификации медработников намечено создание в негосударственных медицинских организациях клинической базы медицинских вузов, где будет повышаться квалификация и осуществляться переподготовка врачей и медсестёр.

Дополнительно сокращён срок трудового стажа, требуемого для получения квалификационной категории: для работников без категории — 3 года, для первой категории — 5 лет, для высшей категории — 7 лет.