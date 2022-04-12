В Чустском районе Наманганской области задержаны помощник хокима и его подельники при попытке продать гражданину участок сельхозугодий. Об этом сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
В ходе оперативного мероприятия выяснилось, что помощник хокима Чустского района по пограничным вопросам Ф. А., директор фермерского хозяйства «R. N.» Р. А. и ещё несколько человек пообещали выделить гражданину Н. 5,3 га земли на территории фермерского хозяйства «Какликкурган» за 15 тысяч долларов.
Они были задержаны в момент получения 1500 долларов и 5,6 млн сумов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Это уже третий случай, когда помощники хокимов превышают свои полномочия.
10 марта в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области при получении у гражданина 5,5 млн сумов задержан помощник хокима района по развитию предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращению бедности Б. Х.
6 апреля были задержаны помощник хокима Зангиатинского района Ташкентской области и бывший сотрудник отдела кадастра при получении взятки в 1000 долларов.
Салават Иванов
Как сказал великий полководец Суворов, армия это генерал и рядовые, остальные посредническое звено,и чем больше посредников,тем меньше результат.