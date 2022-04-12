По данным УКД ОВД Мирабадского района, 40-летний Жахонгир Н. предложил 37-летнему Бобуру А. организовать совместный бизнес и вложить денежные средства в инвестиционный проект по приобретению и установке новых аттракционов на территории парка Гафура Гуляма.

Бобур А. передал Жахонгиру Н. на эти цели 60 тысяч долларов. Однако последний, получив денежные средства, не выполнил обещанного и потратил деньги на собственные нужды, говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса.

ГУВД просит граждан, также пострадавших от действий этого человека, обратиться по номерам телефонов: 102, +99899 862−02−00, +99898 121−35−30.