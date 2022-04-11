Руководитель текстильного кластера «Политекс Сирдарё» Сайхунабадского района Дилмурод Холйигитович Абдурахманов назначен заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам сельского и водного хозяйства, сообщила пресс-служба областного хокимията.

О назначении было объявлено на заседании с участием хокима области Гофуржона Мирзаева, руководителей секторов, управлений и организаций области, а также представителей общественности, пишет пресс-служба.

Дилмурод Абдурахманов родился в 1983 году в Хавастском районе. Окончил Ташкентский финансовый институт, является выпускником Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (ныне Академия государственного управления) и Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности. Имеет государственную награду — медаль «Шухрат».

Ранее (с конца 2020 года) пост замхокима по сельскому и водному хозяйству занимал Авазхон Эргашев.