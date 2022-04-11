Парламент Пакистана 11 апреля избрал новым премьер-министром страны Шахбаза Шарифа, сообщило издание Pakistan Today. Избрание произошло после вынесения парламентом вотума недоверия и отстранения от должности главы правительства Имрана Хана 9 апреля.

69-летний Шахбаз Шариф является лидером партии «Пакистанская мусульманская лига», которую ранее возглавлял его старший брат и бывший премьер-министр страны Наваз Шариф. Теперь Шахбаз Шариф сформирует новое правительство до очередных парламентских выборов в августе 2023 года.

Шахбаз Шариф в 1990-е годы избирался в ассамблею провинции Пенджаб, после переворота 1999 года жил в Саудовской Аравии. В 2000—2010-е годы трижды назначался губернатором Пенджаба. Его брат Наваз Шариф был премьер-министром Пакистана трижды: в 1990—1993, 1997−1999 и 2013−2017 годах.

Противостояние партии Шахбаза Шарифа и партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана в парламенте 3 апреля вылилось в роспуск президентом Арифом Алви Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) по рекомендации Имрана Хана.

Это случилось после того, как вотум недоверия премьер-министру был заблокирован. Оппозиция обвиняла премьер-министра в слабой экономической политике и коррупции. Сам Имран Хан перешёл в статус исполняющего обязанности главы правительства до назначения временного премьер-министра.

9 апреля парламент 174 голосами проголосовал за вынесение вотума недоверия Имрану Хану, занимавшему пост премьер-министра с 2018 года.