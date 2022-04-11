В страновом офисе Всемирной организации здравоохранения в Узбекистане «Газете.uz» рассказали о совместной работе с Министерством здравоохранения по разработке национальных руководств по клиническому ведению пациентов и программы обучения для медперсонала больниц по ведению тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

С началом пандемии в Узбекистане, как и в других странах, ощущалась острая необходимость в быстром обучении врачей и обеспечении их руководствами по клиническому ведению пациентов с COVID-19.

Совместной группой экспертов из Узбекистана и Всемирной организации здравоохранения была разработана новая программа обучения по ведению тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. В разработке участвовали специалисты Национального центра повышения квалификации врачей в Ташкенте, страновой и региональный офисы ВОЗ при поддержке USAID.

Этот учебный курс объёмом не менее 36 часов был создан в соответствии с рекомендациями ВОЗ по клиническому ведению пациентов и предназначен для того, чтобы врачи могли лучше вести тяжелобольных пациентов, включая больных гриппом, в отделениях интенсивной терапии.

Обучение было начато в марте-апреле 2021 года, и за это время по этим руководствам было обучено 735 медицинских работников, из них 129 медсестёр.

Курс обеспечивает систематический подход к ведению пациентов, акцентирует внимание на важности профилактики и контроля инфекций для медицинских работников, устанавливает новые стандарты оказания помощи, подчёркивает важность готовности к пандемии и соблюдения этических норм, а также включает в себя международный передовой опыт ведения пациентов в отделениях интенсивной терапии.

«ВОЗ совершенствует подходы к лечению заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, в том числе и в Узбекистане, адаптирует их с учётом той деятельности, которую проводит Министерство здравоохранения Узбекистана», — говорит Гульчехра Хамраева, заведующая кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в педиатрии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.

В рамках программы по клиническому ведению пациентов с COVID-19 Кэролайн Браун, руководитель программ Управления инфекционными рисками в чрезвычайных ситуациях Европейского регионального бюро ВОЗ, приехала в Ташкент и встретилась с первым заместителем министра здравоохранения Амрилло Иноятовым и сотрудниками Минздрава.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся пересмотра национальных руководств по клиническому ведению пациентов с COVID-19, последних обновлений в этой области, возможного увеличения снабжения больниц кислородом и многие другие темы.

В рамках визита состоялся круглый стол с профессорско-педагогическим составом государственных медицинских учебных заведений Узбекистана, на котором был обсуждён ряд практических вопросов клинического направления при ведении больных с COVID-19.

«Узбекистан приложил огромные усилия для обучения своего клинического персонала, — отметила доктор Кэролайн Браун. — В чрезвычайной ситуации время имеет решающее значение, медицинскому персоналу необходимо быстро обучаться, поэтому мы рекомендуем Минздраву приложить дополнительные усилия для обеспечения доступа для всех медицинских учреждений/персонала к онлайн-обучению для быстрого распространения знаний».

«Мы также рекомендуем создать единую национальную онлайн-платформу для обучения на основе национальных руководств по клиническому ведению пациентов», — добавила представитель ВОЗ.

Она отметила, что национальные руководства по клиническому ведению должны регулярно обновляться, с учётом новых данных; они должны по-прежнему основываться на рекомендациях ВОЗ, в которых содержится всесторонняя оценка глобальных фактических данных.