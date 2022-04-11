Отличная новость для поклонников автомобилей Hyundai в Ангрене и его окрестностях. Теперь и там есть собственный официальный дилерский центр Hyundai.





8 апреля дилерский центр распахнул свои двери для посетителей и гостей. Являясь официальным дилером дистрибьютора бренда в Узбекистане — компании СП ООО Hyundai Auto Asia, — дилерский центр будет функционировать по стандарту 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и дополнительного оборудования.





«Мы пришли на рынок Узбекистана чуть более трех лет назад, нас ждал теплый и радушный прием поклонников южнокорейского бренда, за что им большое спасибо. Мы рады, что автомобили Hyundai пользуются неизменным успехом, и делаем все, чтобы не разочаровать своих покупателей уровнем сервиса, обслуживания. Этот центр стал 11-м официальным дилером компании, позволяя все большему количеству людей с максимальным комфортом выбирать свой автомобиль. Сегодня мы предлагаем к выбору широкую линейку автомобилей Hyundai: Elantra, Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade», — поделился впечатлениями Азамат Ержанов, генеральный директор СП ООО Hyundai Auto Asia.





Политика компании подразумевает сервис высокого класса, заботу о своих реальных и потенциальных покупателях. Именно поэтому в портфеле компании большой пакет выгодных предложений по приобретению автомобилей Hyundai: беспроцентная рассрочка на инновационные седаны Elantra Sonata на срок от 13 до 30 месяцев, разнообразные удобные лизинговые предложения на весь модельный ряд. Прямо в дилерском центре можно приобрести страховой полис ОСАГО, КАСКО.

В Hyundai умеют ценить время и силы, ведь в компании очень серьезно подходят к соблюдению мировых стандартов, а значит стильные, инновационные автомобили, профессиональный сервисный центр, обученный персонал будут ждать жителей Ангрена каждый день без выходных с 9:00 до 20:00.

По вопросам приобретения автомобилей, сервисного обслуживания, записи на тест-драйв во всех дилерских центрах можно обратиться по единому номеру: 1248.

Телефон колл-центра: (+998) 55−901−07−77.

Адрес дилерского центра «Hyundai Ангрен»: Ахангаранское шоссе, 35.

Сайт: hyundai.com

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

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