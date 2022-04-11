11 апреля в Ташкенте произошёл конфликт между жителями массива Ц-5 в Юнусабадском районе и строительной компанией. Застройщик начал ограждать территорию, на которой находится детская площадка и зелёная зона, для строительства многоэтажного дома, против чего уже несколько лет выступают жители.

Инцидент, в ходе которого некоторые жители, в основном пожилые женщины, получили травмы или подверглись применению силы, был урегулирован только с вмешательством хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева.





Зелёная зона между домами (в центре). Источник: Google Earth.

Это уже не первый случай конфликта за территорию между домами 71, 70 и 65. По словам жителей, это продолжается уже несколько лет. 22 февраля жители также смогли отстоять зелёную зону. Тогда заместитель хокима Юнусабадского района по коммунальным вопросам успокаивал жителей, заявив, что детская площадка находится на балансе хокимията и «никто не имеет права её трогать».

Жители говорят, что это единственное место рядом с их домами, где они могут отдохнуть. Новая детская площадка здесь была построена совсем недавно — всего полгода назад.

Кадры из видеороликов в соцсетях.

По сообщениям в соцсетях, в понедельник утром рабочие снова прибыли в махаллю и начали устанавливать опоры, чтобы огородить территорию забором. Жители вместе с активистами пытались закопать вырытые ямы, вытаскивали опоры и вставали на листы из профнастила, чтобы их не могли установить.

Кадры из видеороликов в соцсетях.

Во время конфликта некоторые мужчины, пытавшиеся установить забор, применяли силу. Жители и активисты сообщили о получении травм. Один из мужчин оттолкнул пожилую женщину, и она упала на землю.

Представители правоохранительных органов, наблюдавшие за происходящим, долгое время не могли урегулировать конфликт. Жители жаловались, что они заняли сторону застройщика.

Хоким Ташкента беседует с жительницей. Фото: «Газета.uz».

Около 16:00 на место прибыл хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и его первый заместитель по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиёр Рахмонов, начальник УКД ОВД Юнусабадского района Абдумажид Шермухамедов, прокурор района Олимжон Азимов и сенаторы.

Градоначальник отвёл предпринимателя в сторону, чтобы поговорить. Затем он объявил, что на месте детской площадки «не будет строительства», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Фото: «Газета.uz».

После этого рабочие начали демонтировать установленные ограждения, сообщил сайт NOVA24. Затем они сели в автобус своей компании и уехали.

Рано Матлюбова. Фото: «Газета.uz».

«Остановить строительство остановили, но это происходит уже в третий раз», — сказала жительница Рано Матлюбова. «Некоторые люди получили травмы, их повезут в больницу. Мы написали заявления», — отметила она.

«Всё закончилось победой. Спасибо народу. Народ — это сила. Без народа ничего нельзя делать», — заявила женщина, поблагодарив хокима Ташкента, прокурора и начальника УКД ОВД за урегулирование ситуации.

Информация о застройщике





Согласно документам, бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов своим решением от 22 января 2015 года выделил компании Best Capital Buildings 0,32 га земельного участка между домами 65, 69 и 71 на Ц-5 для строительства многоэтажного дома с подземной парковкой.





Районная Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья не давала заключение по проекту строительства.





Территориальная инспекция по контролю в сфере строительства Ташкента на запрос адвокатов сообщала, что решением хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 14 апреля 2021 года внесены изменения в некоторые решения хокима, и название Best Capital Buildings заменено на Lucky Industry. Последнюю компанию жители упоминают в разговоре с журналистами.

Компания Best Capital Buildings была зарегистрирована в июле 2014 года в Юнусабадском районе. Руководителем указан Расулходжа Алоходжа угли Арипов, учредителями — Акбарходжа Алоходжа угли Арипов (60%) и Малика Муратовна Хасанходжаева (40%).





Lucky Industry прошла регистрацию в апреле 2015 года. Основная деятельность связана с фитнес-клубами. Руководителем указан Улугбек Журакулович Жалилов, учредителем — Фаррух Хамидуллаевич Бакиев.

Случаи, когда жители отстаивают свои дворы и зелёные зоны, происходят в Ташкенте регулярно, несмотря на декларируемый властями курс на обеспечение интересов человека и планы прекратить строительство внутри жилых массивов.