Центральный банк Узбекистана сообщил о случаях списания денег с карт граждан без их согласия.

На основе жалоб в Службу защиты прав потребителей банковских услуг ЦБ провёл изучение и выяснил, что банки списывали средства погашения кредитов, выданных физическим лицам. При этом те, у кого снимали деньги, не были поручителями или созаёмщиками по данным долгам, а их пластиковые карты были незаконно закреплены за этими долгами.

Центробанк оштрафовал частный банк «Даврбанк» за такие списания, обязав его прекратить такую практику и возвратить списанные деньги клиентам.

Служба защиты прав потребителей банковских услуг призвала банки соблюдать требования законодательства при погашении кредитов за счёт третьих лиц. Нарушение законных прав и интересов клиентов предусматривает ответственность по статье 57 закона «О банках и банковской деятельности», отмечается в сообщении.

При возникновении подобных нарушений ЦБ просит клиентов банков обращаться в службу письменно или по телефонам: 71−212−60−15, 71−212−73−80, 71−212−60−94.

«Даврбанк» по состоянию на 1 марта выделил кредиты на 2,21 трлн сумов, из которых всего 12 млрд сумов являются проблемными (0,5%). Хотя ещё в начале октября этот показатель достигал 28 млрд сумов (1,5%).