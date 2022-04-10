Актёр театра и кино, режиссёр, народный артист Узбекистана Лутфулла Садуллаев ушёл из жизни в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.

Лутфулла Садуллаев родился в 1940 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт в 1965 году. В 1963—2007 годах служил в Театре сатиры имени Абдуллы Каххора. С 2008 года работал в Республиканском театре юного зрителя.

Актёр сыграл около 500 ролей в кино и телепостановках. Снялся в фильмах «Весна не возвращается», «Трудно быть человеком», «Осмондаги болалар», «Фатима и Зухра», «Цунами», телесериале «Шайтанат» и др.