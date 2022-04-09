Компания Илона Маска SpaceX совместно с Национальным космическим агентством США (NASA) 8 апреля провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 на околоземную орбиту с полностью коммерческим экипажем из четверых человек.

9 апреля челнок Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Успешный старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon проведён с космического центра Кеннеди во Флориде. Оператором миссии Ax-1 является частная компания Axiom Space, чьей целью является запуск первой коммерческой космической станции в 2024 году.

Запуск ракеты Falcon 9 в трансляции Axiom Space 8 апреля.

В состав экипажа вошли американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Эйтан Стиббе. Командиром экипажа стал бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, сотрудник Axiom Space.

Фото: SpaceX. Участники космического тура перед стартом.

Кабина Crew Dragon 9 апреля. Кадр прямой трансляции Axiom Space и NASA.

Стыковка челнока с МКС прошла успешно, и космические туристы присоединились к исследовательской команде 67-й экспедиции на МКС. Планируется, что туристы проведут около 10 дней на орбите, из них как минимум 8 — на МКС.

Сближение космического челнока с МКС. Кадр прямой трансляции Axiom Space и NASA.

2 метра до стыковки челнока c МКС. Кадр прямой трансляции Axiom Space и NASA.

Люк МКС открыт для приёма экипажа Crew Dragon. Кадр прямой трансляции Axiom Space и NASA.

В сентябре 2021 года SpaceX уже отправляла на МКС коммерческий экипаж. Целью того запуска был сбор пожертвований 200 млн долларов для американской онкологической больницы, где ранее проходил лечение один из членов команды.