Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля — с исторических 20% до 17%, говорится в сообщении регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала», — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Кроме того, годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные ЦБ указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Решение повысить ставку до 20% Банк России принял 28 февраля на внеплановом заседании. До этого ставка составляла 9,5%. Решение было принято после нескольких раундов жестких санкций против России, в том числе против крупнейших банков и золотовалютных резервов за границей. 18 марта, уже на плановом заседании совета директоров, ЦБ сохранил ставку без изменений.

«Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — подчеркивает регулятор.

Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности, говорится в сообщении.

При этом ЦБ допускает дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание запланировано на 29 апреля.

После введения Центробанком контроля за движением капитала и валютных ограничений объем валютных торгов на Мосбирже в марте рухнул до уровней 2008 года, а курс укрепился до 75,9 рублей за доллар на 8 апреля, пишет РБК.

Таким образом, импорт стал дешевле, чем в феврале-марте, что и влияет на инфляцию. Особенно с учетом того, что для импортеров курс доллара наиболее приближен к биржевому: Банк России в конце марта рекомендовал кредитным организациям продавать импортерам валюту с максимальным отклонением от биржевого курса не более 2 рублей. Для остальных компаний отклонение рекомендуется на уровне не менее 10 рублей.

С 26 марта по 1 апреля потребительские цены в России выросли на 0,99%, сообщал Росстат. По сравнению с предыдущими четырьмя неделями, то есть фактически впервые с начала действия жестких санкций, инфляция замедлилась. В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, она составила 16,7%, хотя ещё на конец 2021 года она оценивалась в 8,39%.