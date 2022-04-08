На видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева 7 апреля рассмотрено состояние и качество строительства внутренних дорог.

«20 тысяч обращений от населения через портал „Инициативный бюджет“, или почти 25% всех обращений, связано с предложениями по улучшению качества внутренних дорог», — подчеркнул президент. Он поручил Генеральной прокуратуре установить строгий контроль за качеством строящихся дорог с цементобетонным покрытием.

Для поддержки дорожных кластеров с 1 мая до конца года импортируемая техника для строительства дорог с цементобетонным покрытием освобождается от таможенных пошлин и утилизационного сбора. На эти работы будет дополнительно направлено 500 млрд сумов. Также в текущем году планируется привлечь 80 млн долларов средств международных финансовых организаций, в следующем году — 200 млн долларов.

Президент привёл в пример Андижанскую область, где предприятия-производители цемента создали кластер и заменили в труднодоступных махаллях 23 км грунтовых дорог на дороги с цементобетонным покрытием.

Было отмечено, что в этой 31 махалле замена асфальтобетонного покрытия на цементобенное позволила сэкономить 600 млн сумов. За счёт этих работ сэкономлено 350 тысяч долларов, которые были бы затрачены на импорт битума. Кластер взял на себя ответственность по поддержанию качества построенных дорог в течение 10 лет, приводит данные пресс-служба президента.

В целом в 2022 году запланировано строительство 2300 км внутренних дорог с цементобетонным покрытием, в том числе 270 км в Андижанской области, 200 км — в Ферганской, 190 км — Кашкадарьинской и Ташкентской областях, 180 км — в Навоийской, Наманганской и Самаркандской областях, 170 км — Бухарской, Джизакской и Сурхандарьинской, 160 км — в Каракалпакстане и Хорезме, 150 км — в Сырдарье. В Ташкенте запланировано построить 250 км дорог с цементобетонным покрытием.

Для покрытия этих потребностей объёмы производства цемента должны быть увеличены на 3,5 млн тонн, сказал Шавкат Мирзиёев. К концу года местное производство цемента должно достичь 18 млн тонн и полностью покрыть внутренние нужды.

Президент указал, что поручал в каждой области организовать кластеры по строительству и эксплуатации дорог на основе кооперации крупных производителей цемента и частных предприятий с тем, чтобы «дороги нашли своих хозяев». В Каракалпакстане, Джизаке, Кашкадарье и Навои организация кластеров отстаёт от других регионов, сказал он.

В связи с тем, что в Бухарской, Сырдарьинской и Хорезмской областях отсутствуют предприятия по производству цемента, «Узбекистон темир йуллари» поручено предоставлять 50-процентную скидку на перевозку в эти области цемента и щебня на строительство дорог.