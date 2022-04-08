Ощущаемая населением инфляция в марте выросла на 2,6% — до 15,7% (в феврале было 13,1%), что на 5,2% выше официальной инфляции, которая в марте оценивалась в 10,5% в годовом выражении. Это следует из отчёта Центрального банка.

Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который мы покупаем регулярно, повышается, то это вызывает у нас большее ощущение роста цен, нежели цена товара, который в повседневной жизни покупается редко. Даже если данный товар сам по себе не очень дорог, скажем, стоимость его составляет лишь малую часть нашего бюджета, то это все равно создаёт впечатление значительного роста цен.

В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции был выше в Сырдарьинской (16,9%), Самаркандской (16,7%), Ферганской (16,7%) и Ташкентской (16,5%) областях. Меньше всего — в Каракалпакстане (13,5%), Сурхандарьинской (14,1%) и Навоийской областях (14,4%).





Ощущаемая инфляция в разрезе сфер и регионов. Источник: Центральный банк

Уровень инфляции, ощущаемый респондентами, работающими в сфере медицины, торговли, строительства и государственных органах, был выше, чем в других отраслях. В то же время инфляция в сельском хозяйстве и общественном питании была ниже общего показателя.

В марте большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на сахар (64% опрошенных), масло (52%), мясомолочные продукты (28%).





Ответы респондентов о росте цен на определённые продукты. Источник: Центральный банк

Влияние инфляции по-разному ощущалось у разных категорий населения. В частности, у жителей с доходом до 2 млн сумов продовольственная инфляция составила 15,7%, а у населения с доходом более 5 млн сумов — 8,6%, что почти в два раза ниже.

При этом респонденты с доходом более 5 млн сумов были более чувствительны к росту непродовольственных товаров (11,7%) и услуг (7,2%).





Динамика годовой инфляции в разрезе доходов населения.

Финансист Отабек Бакиров напомнил, что инфляция является дополнительным налогом для бедных и ее уровень в Узбекистане слишком высок.

«Другая проблема заключается в том, что несмотря на лозунги и призывы с высоких трибун, цены на социальные товары (мясо, яйца, картофель, лук, морковь, яблоки, рис, мука, масло и сахар) продолжают резко расти. Рост цен на социальные товары в марте достиг 15,5%, что на 5% превышает официальную инфляцию», — заявил он.

Рост цен на социальные товары и общая инфляция.

«Узбекские чиновники, пытающиеся представить себя в социальном плане, видят важность административных, контрольных и ограничительных мер в стабилизации цен, а не в поддержке выбора, конкуренции и предложения», — сказал он.

Заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев ещё в сентябре 2021 года перечислил основные факторы, которые позволят достичь цели по инфляции 5% в 2023 году. Это устойчивость национальной валюты, повышение производительности труда и конкуренции, а также либерализация цен.

«В основе [снижения] инфляции, в первую очередь, лежит конкуренция на рынке. Например, если на любом рынке всего один продавец, он обязательно повысит цены. Если их двое, то они будут договариваться. Когда их станет 10−15, тогда и снизятся цены. Поэтому повышение конкуренции во всей экономике является одним из главных факторов для снижения инфляции», — заявлял он.

В условиях войны в Украине и внешних шоков ЦБ планирует пересмотреть свои прогнозы по ВВП, инфляции и притоку инвестиций в сторону ухудшения.