В 2021 году компания «Узбекинвест» увеличила охват страховой защитой национальных экспортеров товаров, работ и услуг, подтвердив тем самым репутацию надежного страховщика и партнера.

Выполняя возложенные на компанию задачи, определенные в постановлениях президента Узбекистана «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта» от 20 декабря 2018 года и «О мерах по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности» от 24 мая 2019 года, в 2021 году национальным экспортерам была предоставлена страховая защита в размере 1,78 млрд долларов США, что составило 33% покрытия несырьевого экспорта Узбекистана.

Рост по отношению к итогам 2020 года составил 115%. При этом, начиная с 2016 года, объемы предоставленной страховой защиты национальным экспортерам возросли в 16 раз.

В рамках комплексного страхования имущества, ответственности и бизнеса экспортеров в 2021 году обеспечен сбор страховых премий в размере 28 млрд сумов.

Всего компанией заключено более 40 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании с одними из ведущих мировых государственных экспортно-кредитных агентств, в том числе с ЭКСАР (Россия), NEXI (Япония), Sinosure (Китай), KSure (Южная Корея), UK Export Finance (Великобритания), Coface (Франция), SACE (Италия), ICIEC, Export Credit Etihad Credit Insurance (ОАЭ) и другими.

По выданным полисам в связи с наступлением страховых событий в течение 2021 года экспортерам было выплачено 25 млрд сумов страховых возмещений.

В 2022 году компания «Узбекинвест» продолжит обеспечение реализации государственной политики по развитию экспортного потенциала Узбекистана и всесторонней поддержке национальных экспортеров товаров, работ и услуг.

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