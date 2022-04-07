В государственном заказнике «Судочье-Акпетки» в Каракалпакстане экологи провели наблюдения и учёты птиц и других животных-обитателей охраняемой природной территории.

Судочье расположено в левобережной части дельты Амударьи. В прошлом крупное озеро, в конце 1970-х годов оно распалось на отдельные водоёмы из-за высыхания Арала. В разные годы территория является местом гнездования розовых фламинго в апреле-мае. Также встречаются занесённые в Красную книгу Узбекистана малый баклан, малая белая цапля, колпица, каравайка, лебедь-шипун и лебедь-крикун и другие виды водоплавающих птиц.

На предоставленных Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды снимках запечатлены виды уязвимых и редких водоплавающих и хищных птиц и других животных, обитающих в «Судочье-Акпетки». Названия видов и количество посчитанных особей не указаны.

Госзаказник «Судочье-Акпетки» был создан в 2021 году в Муйнакском и Кунградском районах на площади 280,5 тысячи га. Цель охраняемой природной территории — сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих.

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