В Ташкенте наконец солнечно и сухо. Непроходимая грязь на улице Гагарина превратилась в пыль. Вся аллея протяжённостью 450 метров вскопана до неузнаваемости. Рабочие выходят из белой жестяной бытовки и прячутся от утреннего солнца в тени стволов здешних чинар. Транспорт медленно проезжает по грунту, оставляя за собой пыльную завесу.

Редкие прохожие привычно прогуливаются по аллее, но теперь внимательно оглядываясь, чтобы не провалиться в яму, не споткнуться о камень или строительный электрический щит, не наступить в песок, не врезаться в леса, установленные вдоль домов на тротуаре, не попасть под колёса машин или тележек, которые толкают рабочие.

Реконструкция улицы Гагарина и прилегающей к ней площади началась 14 февраля. Перед стартом работ на аллее несколько дней стояли планшеты с изображениями предлагаемого проекта. Хокимият Чиланзарского района сообщал, что здесь обновят бетонные плиты и подземный переход через улицу Чиланзар, высадят деревья, проведут формовку старых, установят скамейки из Дубая и систему освещения.

В ходе презентации проекта реконструкции 13 февраля заместитель хокима Чиланзарского района А. Ахмедов заявил, что с аллеи также уберут магазины, возместив ущерб собственникам, если у них есть кадастровый документ. Кроме того, все балконы многоэтажных домов вдоль улицы сделают открытыми. «Будет выглядеть вот так (как на проекте — ред.). Будет одинаково», — сказал замхокима, добавив, что балконы закрывались самовольно.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

«Теперь от вас какая помощь потребуется, — обратился замхокима к собравшимся. — Народ завтра может выйти: „Здесь что-то строят что ли?“… Всем нужно объяснить: здесь будет современно и красиво».

Ахмедов отметил, что хоким города поручил создать в каждом районе такую красивую и современную аллею.

В предыдущий раз аллея и площадь Гагарина реконструировались в 2016 году. Тогда были проведены аналогичные работы по замене бетонных плит, установке фонарей и скамеек, озеленению, обновлению автобусной остановки и подземного пешеходного перехода, фасадов и демонтажу объектов, портящих внешний вид зданий. В октябре 2015 года после статьи «Газеты.uz» «Пьяная площадь имени Гагарина» здесь начались работы по благоустройству. Улицу и площадь также реконструировали в 2011 году.

Эскиз реконструкции улицы Гагарина от 2016 года.

«С нами надо по-человечески»

Некоторые жители позитивно оценивают реконструкцию — за шесть лет инфраструктура изрядно износилась. Татьяна Викторовна рассказала, что часто бывает на аллее — этим путём ей удобно добираться в магазины и на базар.

«Я думаю, всё будет более цивилизованно. Во-первых, сам проспект имеет отношение к Гагарину и, естественно, должен ему соответствовать. Ну и мне бы хотелось, чтобы благоустройство было больше для людей. Киоск можно поставить красивый, как раньше был, — людям было удобно. Много пенсионеров здесь отдыхает — нужно, чтобы скамеечки были, освещение. Но я думаю, что это всё предусмотрено и будет удобно, а пока переживём все неудобства. Также хочется, чтобы цветов и зелени было побольше — не один вот этот сплошной бетон, потому что это же воздух, это же экология. Некоторые говорят: недавно [ремонт] делали — и опять затраты. Самое главное, чтобы хорошо сделали, это всё делается для людей. Я так считаю», — сказала она.

Ещё одно пожелание Татьяны Викторовны касается непосредственно домов.

«Хочется, чтобы как отделали эти дома — чтобы так они и оставались. Потому что у нас люди такие, что опять могут захламить эти балконы, опять переоборудовать под себя. Хочется, чтобы сделали, как задумано, красиво, — чтобы оно так и сохранилось».

Однако не все жители разделяют оптимизм Татьяны Викторовны. Один из них, Таир, отзывается о реконструкции крайне негативно.

«[Надоели]! И остановку снесли, и пирожки мои любимые — c 80-х годов я их кушал тут. Я вообще не понимаю, зачем это всё началось. Шесть лет назад нормально было, когда они только начали ремонт. Ты посмотри на мои кроссовки», — белая обувь Таира действительно вся в пыли.

У домов №40 и №41 по улице Гагарина довольно шумно. На строительных лесах рабочий с болгаркой собирается демонтировать решётку на балконе четвёртого этажа, за что получает от жительницы шваброй.

«Не надо трогать моё, понятно? У меня здесь ребёнок, вы сейчас разрушаете ему психику!» — слышно с последнего этажа дома. Позже она объяснит, что решётки установлены на её балконе из соображений безопасности.

«Я разрешила им всё сделать: зайти, покрасить, в том числе сами решётки, — только не спиливать. Потому что это — безопасность!» — говорит жительница.

Из-за сопротивления рабочим с болгаркой по адресу приехали сотрудники органов внутренних дел. По словам жителей, они угрожали женщине задержанием за неподчинение требованиям представителей власти — и, как следствие, арестом на 15 суток. Милиция требовала разрешить спилить решётки. Хозяйка представителям власти не открыла.

«Если они снимут решётки, уйдёт козырёк. Я уж не говорю про то, что могут залезть [воры], — считает домком дома №41 Лилия. — Когда идут дожди, это всё на бетон капает и затекает к нам в квартиры, вы понимаете?».

По словам жителей, опасения по поводу воров не беспочвенны. Домком вспоминает, что однажды в её квартиру на третьем этаже проник вор. В этот момент женщина была дома.

«Я потому и поставила решётки. И это зафиксировано было, я вызывала милицию, — рассказывает женщина. — Вон там тоже лезли в квартиру. И вот в этом доме — везде залезают с крыш».

«У нас очень криминально всё, — добавляет другая жительница. — Велосипед не оставишь, всё спиливают, из подъезда воруют — [милиция] этим не обеспокоена. Они прекрасно знают всё — сколько заявлений! Единственное — расклеивают объявления „Не оставляйте велосипеды“».

Житель дома №40 Георгий рассказывает, что днём ранее рабочие спилили решётки с его балкона. В это время ни Георгия, ни его супруги Анны в квартире не было. Был лишь 9-летний сын пары.

«Он был один дома, показывал: не режьте, мамы дома нет, — рассказывает мать мальчика Анна. — Соседка кричала: „Не трогайте, хозяйки нет дома!“ Они начали резать. Я прибежала домой, и мы заново заварили решетки. Они внаглую говорят: „Мы будем всё равно пилить. Дайте нам сдать объект, а потом делайте, чего хотите“».

«Они говорят: «Как только пройдут [проверки] — хоть на следующий день ставьте, — добавляет ещё одна жительница. — Даже обещают: «Мы вам сами поставим»».

«Это же очковтирательство чистое! Да, они типа сдадут объект, чтобы красиво было, а потом за свой счёт уже мы должны нанимать рабочих, — подводит итог Лилия. Женщина вдруг замечает активность вокруг своего окна. — Куда полез? Куда полез? Убирайся! Я пойду домой, сейчас оболью его кипятком», — пригрозила женщина, но до этого не дошло.

За происходящим с центральной аллеи наблюдают прорабы, сотрудники органов внутренних дел, председатель махаллинского комитета и толпа рабочих. Последние возмущаются, что коллегам не дают пилить решётки. Немного погодя приехал советник хокима Чиланзарского района Ботир Расулов.

На требование жителей предоставить законное основание на демонтаж решёток и доказательство того, что они были установлены незаконно, представители хокимията требовали жителей доказать, что решётки установлены законно (видео). Они предложили жителям написать от себя расписку о том, что собственникам разрешат вернуть решётки после сдачи проекта в эксплуатацию. Но жители готовы были согласиться только на гарантию лично от хокима.

Домком Лилия рассказывает, что хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов лично уже обещал жителям не трогать решётки.

«Он говорит: „Вы хотите решётки?“ Мы сказали: „Да“. И он своему советнику: „Запишите: все решётки оставим“. А сейчас рабочие говорят, что это им хоким сказал демонтировать. Но он же мне лично пообещал!»

Георгий добавляет, что жители посещали районный хокимият и предложили решение проблемы: закрепить в проекте типовые решётки и поставить их за счёт хокимията всем желающим.

«Они что нам сказали, знаете? „Мы этот проект делать не будем. Делайте проект, идите сами в архитектурный институт и за свой счёт устанавливайте, если дадут разрешение“. Нам зачем это надо? Что значит мы должны сделать для всего дома архитектуру? Есть на это хокимият, пусть он это делает и представляет проект. Дело в том, что начинали с решёток. Теперь они что хотят — кондиционеры в один ряд сделать».

«Я понимаю, рабочие ни при чём. Они — люди подневольные. Но, понимаете, кто-то же должен нас выслушать хотя бы? — задаётся вопросом одна из жительниц. — Ладно, пусть будет решение не в нашу пользу. Но с нами надо по-человечески, а не вот это: „Я сейчас тебя на 15 суток заберу“. Это что такое? Я что, нахожусь в оперативной разработке? Я преступник? Они сами нарушают закон — это всё должно происходить согласно какому-то акту, если мы что-то нарушаем. Нам этого никто не демонстрирует, такого документа нет. Они уже бессильны в своей некомпетентности, привели сегодня нам товарищей в зелёной форме. Думают, что мы сейчас испугаемся уважаемых господ из правоохранительных органов и начнём всё это срезать. Вы что? Это какой-то абсурд! Нет человеческого обращения: пришёл, постучался, сказал: „Извини, нам так надо“. Нас ставят перед фактом: нет человека дома — лезут к нему и режут».

Ощущая полное бессилие, жители написали обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву. Письмо «спустили» в хокимият Чиланзарского района.

«Ничего хорошего об этой реконструкции мы помнить не будем»

Люди считают, что власти неверно расставляют приоритеты. При получении бюджета в очередной раз город занимается реконструкцией фасадов, тогда как дома нуждаются в благоустройстве с дворовой части.

Едва свернув с аллеи, встречаешь нависшие провода.

Здесь же открыт электрический щит.

Вид дворовой части дома №40.

У входа на детскую площадку дерево подпирает трубы с горячей водой. Жители опасаются прорыва теплотрассы и призывают решить проблему, обсудив с ними судьбу чинары.

У жителей возникает вопрос: почему приоритет отдали реконструкции самой аллеи, когда во дворах много проблем, мимо которых «Обод махалла» 2021 года прошла, не заметив их.

«Вчера провалился туда „КАМАЗ“, — жительница дома №40 показывает на одну из рытвин. — Экскаватором тащили колесо. Вот пожалуйста: всё подкопали, вода затекла, всё провалилось. Что мы будем думать об этой реконструкции? Вот поверьте: ничего хорошего. Даже если они всё там сделают, это будет внешний лоск — и не более того».

Место строительных работ в сухую погоду не поливают, чтобы прибить пыль.

Ни на самой аллее, ни на прилегающих улицах для пешеходов не созданы никакие условия.

После сноса автобусной остановки на улице Чиланзар здесь несколько дней лежал мусор. Люди высаживались на остановку и садились в автобусы в таких условиях.

Сегодня мусор убран, но для пассажиров и прохожих условий по-прежнему нет.

Территория у памятника Гагарину также вскопана. Люди вынуждены ходить по проезжей части.

Пенопластовая реконструкция

Один из прорабов, пожелавший остаться анонимным, считает, что жители протестуют, так как привыкли к своей улице. Поэтому, по его мнению, принять изменения им тяжело. Прораб верит, что жители ощутят позитивный эффект от перемен.

«Знаю одно: будет лучше, чем было. Потому что сами дома 57-го года постройки. Асфальт был убитый, брусчатка была — не знаю, — 80-х, наверное, годов — у меня даже кусок сохранился, я могу в лабораторию отдать».

Асфальт вдоль аллеи до реконструкции. Фото прораба.

По словам прораба, о реконструкции подробно рассказывали пяти домкомам, а также представителям школы №103, нежилых помещений и магазина, который находился на аллее. «В этих арыках вода не проходила!» — напомнил прораб.

Арык на улице Чиланзар. Фото прораба.

«И ещё чисто наша инициатива. Здесь стоит школа, у неё забор — чистая решётка, прямо как в тюрьмах, получается. Я зашёл к директрисе, поговорил с ней — оказывается, у школы есть свой герб. Я его заказал, чтобы люди видели, что это школа, что у неё математический уклон», — сказал прораб. При этом ограждение вокруг школы останется таким же.

Школа №103 им. Чехова.

Отметим, что в 1960-х ограждение вокруг образовательного учреждения было другим.

Школа №103 в 1960 году. Фото: М. Чураков / Tashkent Retrospective / Telegram.

«В течение пяти лет здесь орошение не работало — мы хотим новое сделать. Зелени было мало, — заметил прораб. — Теперь квадратура газона будет больше. Новая брусчатка не скользкая — можете походить, посмотреть. Вот жителям понравилась. Раньше была брусчатка 5 см и она ещё была поверх асфальта. По технологии так быть не должно — под брусчаткой должен быть бетон».

Бетонные плиты, уложенные на аллее в ходе реконструкции 2016 года. Фото прораба.

Прораб добавил, что рабочие не трогают квартиры. Однако высота ограждений балконов составляет 85 см — так строили в 1957 году. По сегодняшним нормам ограждения должны быть не менее 90 см в высоту. По словам прораба, сейчас устанавливаются ограждения высотой 110 см — это безопаснее.

«Жители чего недовольны. У них по кадастру открытый балкон — это как курилка считается, нежилое помещение. Почему? Его основание — бетон 15 см, то есть он нагрузку не выдержит. А некоторые люди сделали из него комнату — дом 57-го года, он не выдержит. Это нарушение».

Прораб отметил, что жильцы некоторых квартир установили решётки большего размера, чем само окно. Такие конструкции рабочие срезают и утапливают вовнутрь. Решётки при этом остаются. Но жителей об этом никто не предупредил.

Пенопласт, которым обрамляют оконные проёмы с фасадной части здания. Фото жителей.

«А по архитектурной части мы обрамляем пенопластом — в простонародье это называют тягой», — сказал прораб.

Сегодня проёмы окон, обрамлённые пенопластом, выглядят так:

«Газете.uz» не удалось увидеть окончательный проект реконструкции. Подрядчиком выбрана компания Mimar Group, основанная в 2020 году и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов — от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения. Компания отказалась комментировать изменение проекта и другие вопросы, возникшие у редакции.

«Газета.uz» уточнила, что проект реконструкции площади Гагарина менялся дважды. Научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия одобрил лишь третий вариант.

«Наши условия были выполнены, — отметил в беседе с „Газетой.uz“ заместитель председателя Союза архитекторов, член Научно-экспертного совета Асомиддин Таджиев. — Чтобы они показали точно, какой будет брусчатка, что под брусчаткой, где асфальт будет начинаться, где — брусчатка, какой будет „вертикалка“ — уровень земли, куда вода будет уходить. Вода должна незаметно уходить в сторону арыка. Чтобы все было указано вплоть до наименований и расцветки, чтобы не получилось так, как на „Космонавтах“. Там начали без проекта. Критика была правильной, потому что без проекта непонятный альбом принесли. Наконец, все поняли, что лучше начинать с проекта, а не с реконструкции. У нас очень спешат, когда [получают] поручения».

По словам Асомиддина Таджиева, площадь Гагарина вместе с прилегающей аллеей можно считать архитектурным ансамблем, однако агентство больше интересовала сохранность памятника 1962 года, который входит в перечень объектов культурно-материального наследия.

Реконструкцией площади Космонавтов также занимается Mimar Group. Среди других недавних и текущих проектов компании — строительство торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX, парков «Новый Узбекистан» и рядом с магазином «Жемчуг», реконструкция мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» и другие.

Двойные стандарты

Жительница дома №40 Анна сообщила «Газете.uz», что о демонтаже решёток и незаконных пристройках на балконах собственников известили письмом Министерства жилищно-коммунального обслуживания. В нём говорится, что согласно Жилищному и Гражданскому кодексам и закону о товариществах собственников жилья, жители должны за свой счёт демонтировать самовольные строения и конструкции на открытых балконах. Фасады должны соответствовать первоначальному проекту.

В МинЖКО «Газете.uz» отметили, что первоначальный облик домов определяется по кадастру зданий. Письмо касается исключительно незаконных пристроек на балконах, а не решёток на балконах.

«Решётки — это же для безопасности», — отметили в МинЖКО.

При этом министерство не проводит мониторинг за несоблюдением законодательства в части возведения незаконных строений на фасадах домов.

«У нас по Ташкенту всего семь инспекторов. Они не успевают. Мы работаем по жалобам, иногда с хокимиятом, смотря какой план», — заявили в министерстве. План устанавливает хокимият района: какие районы осматривать, где помочь с выявлением нарушений и устранить их.

Специалист отдела строительства хокимията Чиланзарского района Шерзод Садыков рассказал, что демонтаж решёток ведётся в соответствии с решением хокима города от 11 октября 2012 года. Решение запрещает «реконструкцию квартир и подсобных помещений в многоэтажных жилых домах, перепланировку квартир, переделку фасадов, строительство дополнительных сооружений, ограждение мест общего пользования решётками».

«Про 820-й указ многие никогда не слышали: и жители, и архитекторы не все знают… Многие забыли про это решение. Может быть, кто-то из наших представителей что-то не знал, забыл, не объяснил ситуацию жителям», — сказал Шерзод Садыков.

Он подтвердил, что все дома должны выглядеть одинаково. Однако соблюсти это невозможно, признал он. Окна квартир не будут одинаковыми, разные оконные решётки частично останутся.

«Если [посмотреть в корень проблемы], государство не обязано менять людям рамы. Сейчас получается, у кого-то старая деревянная пристройка на балконе. Сейчас хоким сказал: всем, у кого [на балконах были рамы] Akfa (производитель оконных рам, название стало нарицательным и используется для обозначения пластиковых рам в целом — ред.), всем Akfa одинаково сделать — сделали… Бюджет не резиновый. Лучше потратить эти деньги на детские сады, школы», — считает Шерзод Садыков.

Это не первая подобная реконструкция в Ташкенте, продолжил он. Однако за происходящим с фасадами домов после ухода рабочих никто не следит, жителей массово не штрафуют за нарушения, чтобы избежать скандала.

«Сейчас там уже опять бардак: кто как хотел, тот так и сделал. Уследить за всем нелегко — для этого целая армия нужна. Только сейчас у каждого дома появится свой домком, который будет следить за чистотой дома и получать за это зарплату. Вот теперь порядок будет легче поддерживать».

Шерзод Садыков добавил, что в Чиланзарском районе насчитывается порядка 1400 многоквартирных домов. В районе есть лишь один инспектор, который составляет предписание о незаконных пристройках. Кроме того, по району насчитывается около 100 решений суда о демонтаже пристроек на балконах многоквартирных домов. Вопросом сноса занимается Бюро принудительного исполнения.

«В позапрошлом году [БПИ] не успевало, мы тоже подключились. Решение суда показываем [жителям]. Человек выходит: я сейчас кого-то порежу или бензином оболью и сожгу себя».

Старые ошибки новой реконструкции

«Газета.uz» не раз обращала внимание на то, что власти пренебрегают интересами жителей и их мнением при проводимых реконструкции и благоустройстве. Первые лица столицы уже озвучивали своё отношение к обсуждению проектов с жителями: это отнимает время и может затянуться на месяцы. Однако, как показывает практика, внезапное и несогласованное начало работ и вторжение рабочих в дома граждан — будь то их квартиры, дворы многоэтажных домов и даже целый город, в котором люди живут и с которым у людей тесные связи, — вызывают оправданный народный гнев.

При недавней волне благоустройства власти обвинили жителей в том, что дворы запущены. В этом году собственники оказались виновны в нарушении закона и возведении пристроек на балконах, тогда как госорганы находят себе оправдание, прикрываясь дефицитом кадров, когда речь идёт о мониторинге нарушений. Власти снимают с себя ответственность, когда это удобно. Но если нужно освоить бюджет, никто не спрашивает людей, какой дом и двор им нужен.

При прошлогоднем благоустройстве дворов многоквартирных домов, расположенных на аллее Гагарина, жителей также не спрашивали об их нуждах. Они рассказали, что во дворе забетонировали детские и воркаут-площадки — такое покрытие небезопасно для детей. То же самое произошло и в других районах столицы.

Во дворах также появились исполинские бордюры. Источник «Газеты.uz» в Министерстве транспорта отметил, что, согласно нормам, такие бордюры устанавливают на автомобильных дорогах, но никак не во дворах. Бордюры уже повсеместно покосились. Хокимияты обвиняют в этом невнимательных водителей.

Часть работ так и осталась незавершённой. Дорожку, усыпанную гравием и ведущую в никуда, по словам жителей, должны были забетонировать.

Принимающие объект в эксплуатацию не обратили внимание на бессмысленные перепады высоты.

Забор, установленный вокруг детской площадки, раньше ограждал детский сад. В 2019 году конструкцию распилили пополам и нашли ей новое применение.

Во дворе дома №41 сохранился каменный забор вокруг зелёной зоны. Его возвели здесь при строительстве домов. Такая же ограда обрамляла школу №103. Это говорит о том, что 65 лет назад район строили по унифицированному дизайн-коду.

По словам жителей, при реализации проекта «Обод махалла» подрядчики обещали отремонтировать кирпичный забор во дворе дома, но слово своё не сдержали и исчезли, частично разобрав конструкцию.

Кроме того, авторы проекта реконструкции аллеи и площади Гагарина не задумались о том, почему местные жители предпочитают не пользоваться подземным переходом на улице Чиланзар.

У хокимията есть планы дублировать все подземные и надземные переходы «зебрами», но многие решения разных структур администрации часто не согласуются друг с другом. Чтобы узнать, как именно людям удобнее переходить улицы, нужно просто пообщаться с народом.

В статьях «„Они всё обесценили“. Жители — о „беспощадном“ благоустройстве» и «Дворы без машин. Почему это нормально и как этого добиться» мы рассказывали, как строить диалог с жителями при проведении работ в местах, где живут горожане и где они чувствуют себя дома. Отговорки о том, что обсуждения могут затянуться на месяцы, разбиваются о недавно опубликованные результаты инициативного бюджета, в котором люди показали свою активность и сплочённость в вопросах улучшения инфраструктуры.

Известный российский урбанист Аркадий Гершман, которого хокимият Ташкента привлёк к пересмотру проекта реконструкции проспекта Навои, рассказывал в своём блоге «Город для людей» о том, как в латвийской Риге решили заставить собственников квартир в многоэтажных домах убрать остекление балконов и лоджий.

«Всего в городе 50 тысяч многоквартирных домов и около 200 тысяч балконов и лоджий, большая часть из которых была самовольно застеклена жильцами. С 2014 года муниципалитет призывал людей исправлять нарушения, но только в декабре 2021 года жителям начали приходить письма из департамента городского развития с требованием убрать незаконное остекление. Требование также касается решёток, кондиционеров и спутниковых тарелок. Срок на демонтаж — полгода или переустановка по единому проекту на весь дом… Людей пугают не штрафами или судом, а повышенным налогом на имущество. Если не выполнить требование, то налог удвоится и составит 3% от рыночной цены квартиры», — писал урбанист.

Специалист по урбанистике Кардиффского совета (Уэльс, Великобритания) Майк Биддалф в своей книге «Жилые зоны: Руководство по планированию и дизайну» рассказывал, что перед разработкой проекта необходимо консультироваться с жителями. Главные тезисы этой работы мы разбирали в материале «Дворы без машин». Эксперт рассказывал, что, как правило, консультацию с жителями проводят социологи, дизайнеры, архитекторы. Эту работу можно было бы отдать на аутсорс, сняв с хокимията тяжёлое бремя консультации с народом, который живёт ожиданием дня, когда его услышат и начнут говорить с ним по-человечески.