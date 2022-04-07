Начальник таможенного поста внешнеэкономической деятельности Андижанской области и двое его коллег были задержаны на заседании Государственного таможенного комитета за ненадлежащий досмотр таможенного груза, сообщил 6 апреля телеканал «Узбекистан 24».

Как сообщается в репортаже, 3 марта на таможенном посту «Дустлик» Андижанской области был досмотрен грузовой автомобиль, перевозивший груз заявленной стоимостью 5789 долларов. Высвеченные рентгеновским аппаратом товары вызвали сомнение у таможенников, и груз был отправлен на таможенный пост Андижана для полного досмотра, говорится в материале телеканала.

На посту владелец груза заполнил электронную декларацию, после чего груз был направлен на досмотр через «красный» коридор, однако в итоге транспорт покинул таможенный склад без досмотра.

Сотрудники отдела собственной безопасности поста отследили движение грузового авто, в махалле «Гульзор» он был остановлен и возвращён на склад. При осмотре был выявлен 31 вид незадекларированных товаров, в том числе одежда, обувь и косметика. Груз оценён более чем в 5,5 млрд сумов, таможенная пошлина составила бы свыше 1,9 млрд сумов, говорится в сюжете.

В отношении начальника таможенного поста и двоих его сотрудников возбуждено уголовное дело.