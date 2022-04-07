Уже в 2022 году жители и гости Ташкента смогут погрузиться в атмосферу зарубежных шопинг-моллов, не покидая пределов столицы. Многообразие точек общепита, широкий ассортимент товаров для дома, высококлассный шопинг, все условия для полноценного и незабываемого отдыха — это предложит своим посетителям грандиозный ритейл-парк Alfraganus.

Масштабы проекта делают его одной из крупнейших торговых площадок на территории Центральной Азии, а исключительная концепция будет привлекать от 210 тысяч посетителей в неделю.





Сейчас проект реализован более чем на 80%, а 90% уже занято арендаторами. Среди тех, кто выбрал Alfraganus, такие бренды как B-Jeans, Roni Pizza, KFC, Bellstore, Just, Pink Island, MEDIAPARK, Ramiz Kofte, Vicco и прочие.

На данный момент девелопер предлагает к приобретению и аренде помещения площадью от 29 до 3244 кв. м на специальных условиях, которые действуют только на протяжении месяца Рамадан. Подробнее с предложением можно ознакомиться в офисе продаж компании.

Телефон: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

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Instagram: @alfraganus.uz

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