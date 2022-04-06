С 6 апреля сервис Yandex Go заработал в Бухаре, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе российской компании.

Стоимость поездок начинается от 2500 сумов. Например, добраться от аэропорта до «Бухара Арена» обойдётся примерно в 6300 сумов, а от гостиницы Asia Bukhara до парка имени Мирзо Улугбека — около 5300 сумов.

«Недавно мы запустили сервис в Самарканде, а сегодня — в Бухаре. Yandex Go делает передвижение по городу удобнее: больше не нужно звонить в службы такси или ловить машину на улице. Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель и номер автомобиля», — сказал исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

В Бухаре точная цена поездки известна пользователям сразу в момент заказа машины — достаточно ввести адрес точки назначения в приложении. Даже если водителю придётся отклониться от маршрута из-за ремонта дороги, цена не изменится.

Оплатить поездку пока можно только наличными, отметили в компании. У Yandex Go нет собственных водителей и машин. Сервис сотрудничает с местными перевозчиками.

Напомним, Yandex Go запустился в Узбекистане в апреле 2018 года. Помимо Бухары, сервис также работает в шести городах: Ташкенте, Фергане, Маргилане, Намангане, Андижане и Самарканде (где был запущен в январе).