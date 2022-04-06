Коммерческие помещения в Tashkent INDEX стали настоящим хитом продаж и вызвали повышенный интерес среди узбекистанских предпринимателей. Бизнесмены по достоинству оценили все преимущества комплекса и удобства, создаваемые в Tashkent INDEX для развития производства, торговли и экспорта.

На данный момент в Tashkent INDEX осталось всего 50 помещений под магазины на первых этажах коммерческих блоков. Стоимость магазинов — от 200 млн сумов. Выгодное предложение начнет действовать с 11 апреля. Стоит поспешить, чтобы приобрести собственный магазин в перспективной локации.

Приятные цены на коммерческие помещения и большие перспективы проекта делают покупку собственного магазина в Tashkent INDEX действительно выгодной и безопасной инвестицией.





Все коммерческие помещения поделены на следующие категории:

мебельная продукция;

товары для дома;

косметика и парфюмерия;

текстиль и одежда;

канцелярские принадлежности;

продукты питания;

бытовая техника;

строительные материалы;

спортивные товары;

универсальные магазины вдоль центральной дороги.

В Tashkent INDEX создается развитая инфраструктура для развития предпринимательства. Она будет включать:

услуги управляющей компании Tashkent INDEX Service;

круглосуточную охрану и видеонаблюдение;

удобные подъездные пути к каждому магазину;

наличие большого количества парковок;

бесплатные автобусы до Tashkent INDEX для посетителей.

Благодаря этому в Tashkent INDEX будет обеспечен стабильно высокий дневной поток посетителей. В свою очередь, поток посетителей окажет положительное влияние на рост продаж в магазинах.





О Tashkent INDEX

Tashkent INDEX — это масштабный торгово-производственный комплекс и проект в формате индустриального бизнес-парка в Ташкенте. На площади 72 га возводится более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, 3000 помещений для малого бизнеса, логистический центр, гостиница, точки общественного питания, экспоцентр, автостанция и множество других объектов для эффективного и комфортного ведения бизнеса.

Получить подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX и условиях приобретения магазинов можно в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

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