Коммерческие помещения в Tashkent INDEX стали настоящим хитом продаж и вызвали повышенный интерес среди узбекистанских предпринимателей. Бизнесмены по достоинству оценили все преимущества комплекса и удобства, создаваемые в Tashkent INDEX для развития производства, торговли и экспорта.
На данный момент в Tashkent INDEX осталось всего 50 помещений под магазины на первых этажах коммерческих блоков. Стоимость магазинов — от 200 млн сумов. Выгодное предложение начнет действовать с 11 апреля. Стоит поспешить, чтобы приобрести собственный магазин в перспективной локации.
Приятные цены на коммерческие помещения и большие перспективы проекта делают покупку собственного магазина в Tashkent INDEX действительно выгодной и безопасной инвестицией.
Все коммерческие помещения поделены на следующие категории:
- мебельная продукция;
- товары для дома;
- косметика и парфюмерия;
- текстиль и одежда;
- канцелярские принадлежности;
- продукты питания;
- бытовая техника;
- строительные материалы;
- спортивные товары;
- универсальные магазины вдоль центральной дороги.
В Tashkent INDEX создается развитая инфраструктура для развития предпринимательства. Она будет включать:
- услуги управляющей компании Tashkent INDEX Service;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
- удобные подъездные пути к каждому магазину;
- наличие большого количества парковок;
- бесплатные автобусы до Tashkent INDEX для посетителей.
Благодаря этому в Tashkent INDEX будет обеспечен стабильно высокий дневной поток посетителей. В свою очередь, поток посетителей окажет положительное влияние на рост продаж в магазинах.
О Tashkent INDEX
Tashkent INDEX — это масштабный торгово-производственный комплекс и проект в формате индустриального бизнес-парка в Ташкенте. На площади 72 га возводится более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, 3000 помещений для малого бизнеса, логистический центр, гостиница, точки общественного питания, экспоцентр, автостанция и множество других объектов для эффективного и комфортного ведения бизнеса.
Получить подробную информацию о перспективах ведения бизнеса в Tashkent INDEX и условиях приобретения магазинов можно в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.
Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.
Ориентир: Сергелийская ярмарка.
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