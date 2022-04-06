Компания Samsung объявила о выгодной акции для тех, кто давно хотел приобрести новый телевизор. С 1 апреля по 31 декабря при покупке телевизора Samsung Smart TV можно открыть для себя незабываемый мир развлечений — Samsung дарит подписку Premium на сервис iTV на период от трех до шести месяцев в зависимости от купленной модели. Покупатели получат возможность смотреть любимые фильмы, сериалы, увлекательные шоу без рекламы — и все это в отличном качестве на новом телевизоре Samsung Smart TV. Акция распространяется на все Smart телевизоры Samsung.

Smart TV от Samsung

Возможности телевизоров Samsung Smart TV выходят за рамки современного дизайна, надежности, качественного воспроизведения изображений и передачи звука. Встроенный процессор и программное обеспечение открывают доступ к любому контенту: сайтам, приложениям, играм.

Удобство — главный приоритет Samsung. Телевизоры Smart обладают следующими преимуществами:

телевизионное вещание воспроизводится в высоком качестве с точной цветопередачей, четким изображением, хорошим звуком;

встроенный браузер помогает пользоваться телевизором как компьютером;

не нужно тратить время на скачивание фильма — просмотр в режиме онлайн экономит время;

можно подключать мобильное устройство к телевизору и просматривать фотографии на большом экране, слушать любимую музыку.





Яркие впечатления от Samsung Smart TV и iTV

Разработки компании Samsung призваны сделать жизнь более комфортной. Проводить выходные или вечера за просмотром телевизора Samsung в кругу семьи или друзей стало еще приятнее с бесплатной подпиской на пакет Premium сервиса iTV, которую дарит компания Samsung.

Сервис iTV — это увлекательный и незабываемый мир развлечений, который помогает погрузиться в яркие события на экране нового телевизора Smart TV.

Трансляция фильмов и передач в высоком качестве дает возможность почувствовать себя героем фильма и испытать широкий спектр эмоций.

Каждый пользователь, у которого есть подписка на iTV, может наслаждаться просмотром более 30 тысяч фильмов и сериалов разных жанров, более 100 телеканалов в качественном вещании без рекламы.

Просмотр в высоком разрешении и в Full HD качестве доступен всегда и на любом устройстве: телевизоре, компьютере, планшете, смартфоне.

Подписка Premium — это дополнительные возможности и неограниченный просмотр на любой вкус для всей семьи:

более 100 телеканалов (познавательные, развлекательные, детские, спортивные);

более 2000 мультфильмов;

более 2500 часов отечественных фильмов и сериалов;

более 30 тысяч зарубежных фильмов и сериалов.

Покупая телевизор Samsung Smart TV, каждый покупатель получит подарок в виде ваучера на подписку на сервис iTV. Это дает возможность испытать яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Акция действует с 1 апреля по 31 декабря в магазинах официальных партнеров и на технорынках по всему Узбекистану.

С моделями телевизоров, которые участвуют в акции, можно ознакомиться по ссылке. Длительность бесплатной подписки на пакет Premium зависит от выбранной модели Smart TV.

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