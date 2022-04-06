В последние годы в Узбекистане растёт дефицит торгового баланса. Жаркие споры экономистов по данной проблеме в СМИ лишь показывают, насколько эта проблема актуальна в обеспечении макроэкономической стабильности, экономического роста и благосостояния народа не только в краткосрочной, но и в среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе.

Если в 2019 году, по данным Центробанка Узбекистана, экспорт товаров и услуг составил 17,0 млрд долларов США, их импорт — 26,6 млрд долларов и сальдо баланса товаров и услуг — минус 9,6 млрд долларов, то в 2021 году соответствующие показатели составили 16,4 млрд, 27,8 млрд и минус 11,4 млрд долларов. Согласитесь, что для страны с объёмом ВВП в 69,2 млрд долларов дефицит баланса товаров и услуг в размере 11,4 млрд долларов — это внушительная сумма.

Хорошо или плохо иметь такой отрицательный и всевозрастающий дефицит баланса товаров и услуг? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, не проанализировав главные причины возникновения и роста этого дефицита, а также источники покрытия баланса товаров услуг.

Анализ платёжного баланса Узбекистана за 2020−2021 годы показывает, что значительная часть дефицита баланса товаров и услуг покрывается за счёт поступлений от узбекистанских трудовых мигрантов, работающих за пределами страны. В целом в 2021 году положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса по статье «факторные доходы» составило 6,6 млрд долларов.

Если бы страна имела дефицит баланса товаров и услуг на эту сумму, то это никоим образом не угрожало бы макроэкономической стабильности и экономическому росту, если только не возникнут риски, приводящие к снижению этих доходов. Однако такие риски существуют, существуют они и в отношении экспорта товаров.

Например, поступления от экспорта могут снизиться в результате снижения мировых цен на экспортные товары или падения доходов в странах-импортёрах наших товаров, что также сокращает наш экспорт. Однако дефицит баланса товаров и услуг в Узбекистане в 2021 году превышает профицит баланса по факторным доходам на сумму на 4,8 млрд долларов (11,4−6,6 млрд долларов).

Что же является основной причиной и источником покрытия этого дефицита?

Теоретически источниками финансирования дефицита текущего счёта платёжного баланса могут выступить чистый приток прямых иностранных инвестиций, портфельных инвестиций, международных кредитов и уменьшение официальных резервов.

Конечно, если возникающий дефицит торгового баланса связан с чистым притоком прямых иностранных инвестиций в экономику, то это не приводит к росту внешней задолженности. Более того, прямые иностранные инвестиции позволяют получить доступ к современным технологиям, менеджменту, каналам сбыта транснациональных корпораций, пользоваться имеющими мировую известность брендами и т. д.

По этой причине дефицит торгового баланса, связанный с притоком прямых иностранных инвестиций, представляет собой не угрозу, а положительный фактор макроэкономической стабильности и экономического роста, за исключением тех случаев, когда предприятия с участием иностранного капитала монополизируют внутренний рынок. В последнем случае приток прямых иностранных инвестиций может привести к снижению благосостояния нации в целом, хотя создаётся видимость осуществления структурной перестройки экономики и создания рабочих мест.

Монополизация внутреннего рынка предприятиями с участием иностранных инвестиций является прямым следствием неэффективной политики правительства принимающей страны и характеризует некомпетентность и коррумпированность правительственных чиновников.

Проблема эффективного использования внешних заимствований

Как показывает анализ данных платёжного баланса страны, несмотря на рост притока прямых иностранных инвестиций в экономике Узбекистана в последние годы, основным источником покрытия дефицита торгового баланса Узбекистана являются, наряду с притоком денежных переводов от трудовых мигрантов и прямых иностранных инвестиций, внешние заимствования (международные кредиты и портфельные инвестиции), приводящие к росту внешней задолженности.

Финансирование дефицита торгового баланса внешними заимствованиями и рост внешней задолженности само по себе не характеризует качество экономической политики и не приведёт к нарушению макроэкономического равновесия и снижению темпов экономического роста. Если растёт внешняя задолженность, но при этом внешние кредиты используются эффективно и происходит наращивание экономического потенциала страны, что выражается в ускорении темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то нация выигрывает от увеличения внешнего заимствования.

Однако рост внешней задолженности может привести к отрицательным последствиям в том случае, если полученные международные кредиты используются неэффективно. С этой точки зрения важное значение имеет анализ эффективности использования получаемых международных кредитов.

Согласны данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2021 года объём совокупного внешнего долга страны был равен 34,17 млрд долларов, а на 1 января 2022 года этот показатель составил 39,56 млрд долларов. Следовательно, за 2021 год объём внешнего долга увеличился на 5,39 млрд долларов.

При этом сумма государственного внешнего долга выросла с 21,36 до 23,73 млрд долларов, т. е. на 2,37 млрд долларов, а сумма внешнего долга частного сектора — с 12,81 до 15,83 млрд долларов, или на 3,02 млрд долларов.

Отсюда следует, что из всей суммы внешнего долга 60% приходится на долю государства, 40% — на долю частного сектора. При этом за 2021 год из общей суммы внешних заимствований 44% приходилось на долю государства и 56% — на долю частного сектора.

Для чего государство берёт кредиты из-за рубежа? Как правило, это связано с наличием дефицита государственного бюджета. Не было бы дефицита госбюджета, не было бы и необходимости в привлечении внешнего финансирования в форме международных кредитов и портфельных инвестиций. Следовательно, рост дефицита торгового баланса в основном связан с дефицитом госбюджета, и за 2021 год его «вклад» в дефицит торгового баланса составил 2,37 млрд долларов.

Общеизвестно, что государство не является самым эффективным хозяйственником, и вероятность неэффективного использования получаемых внешних заимствований очень высока. Учитывая, что значительная часть внешних заимствований (60% всех заимствований и 44% заимствований за прошлый год) приходится на долю государства, а в перспективе их надо возвращать с процентами и дивидендами из госбюджета, вопросы эффективного использования привлекаемых государством внешних займов приобретают особую актуальность, и они должны находиться в центре внимания экономической политики.

Чрезвычайно важно, чтобы эти финансовые ресурсы способствовали наращиванию потенциала экономики в виде повышения качества человеческого капитала, улучшения инфраструктуры и т. д. с тем, чтобы в долгосрочной перспективе выгоды от получения внешних займов превышали их издержки и способствовали повышению благосостояния населения.

Что касается частного сектора, то, как уже отмечено, на его долю пришлось 40% совокупного внешнего долга и 56% его прироста в 2021 году. Следовательно, «вклад» частного сектора в дефицит торгового баланса страны за счёт привлечения внешних заимствований (и без учёта притока прямых иностранных инвестиций) составил 3,02 млрд долларов.

Примечание: Дефицит торгового баланса может образоваться так же, как это было отмечено выше, и за счёт чистого притока прямых иностранных инвестиций, текущих и капитальных трансфертов, уменьшения официальных золотовалютных резервов. Однако принимая во внимание то обстоятельство, что нами анализируется только «вклад» внешнего долга в дефицит торгового баланса, влияние других статей платёжного баланса не рассматривается.

При этом внешний долг банковского сектора увеличился за прошлый год на 1,06 млрд долларов и составил 7,34 млрд долларов, нефтегазового и энергетического сектора — на 0,61 млрд (5,05 млрд), горно-металлургического сектора — на 0,66 млрд (0,99 млрд) и т. д.

Если причиной заимствования государственного сектора является дефицит госбюджета, то причина внешнего заимствования частного сектора — недостаток сбережений по сравнению с инвестициями в частном секторе. Именно наличие этого дефицита вынуждает частные предприятия прибегать к заимствованию средств на внешнем рынке.

Влияние большой доли государства в частном секторе

Нетрудно заметить, что основными получателями внешних заимствований являются те сектора экономики, где преобладают предприятия с участием государства. Следовательно, при широком толковании дефицита госбюджета как разницы между доходами и расходами не только госбюджета и внебюджетных фондов, но и между доходами и расходами государственных предприятий, подавляющая часть внешних заимствований и роста внешнего долга страны приходится на долю государственного сектора экономики.

Принимая во внимание низкую эффективность государственной собственности, это обстоятельство также требует, с одной стороны, уделить особое внимание эффективности использования привлекаемых внешних финансовых ресурсов в государственные предприятия.

С другой стороны, наличие проблемы неэффективности государственных предприятий ещё больше повышает актуальность проблемы их приватизации и выполнения принятой государственной программы в этой сфере, реформы финансового сектора и стимулирования сбережений в экономике.

По утверждению ЦБ Узбекистана, его валютные интервенции основываются на принципе «нейтральности» золотовалютных резервов, что подразумевает удержание Центробанком объёмов чистой продажи валютных средств в пределах купленного в течение года монетарного золота.

Другими словами, при осуществлении операций на внутреннем валютном рынке ЦБ не преследует цели накопления или использования имеющихся золотовалютных резервов, а исходит из принципа предотвращения чрезмерного роста денежной массы.

Данный подход соответствует режиму плавающего обменного курса, в котором участие центральных банков на внутреннем валютном рынке является минимальным, а интервенции ЦБ на валютном рынке осуществляются лишь для сглаживания резких колебаний обменного курса сума в рамках общего тренда.

Анализ данных за последние годы показывает, что операции ЦБ на валютном рынке в целом носят скорее стимулирующий характер, чем сдерживающий. В частности, официальные золотовалютные резервы Узбекистана за 2017−2021 годы увеличились на 8 млрд долларов (с 27,1 до 35,1 млрд).

Отсюда следует, что путём интервенций на валютном рынке ЦБ больше покупал иностранную валюту, чем её продавал, увеличивая тем самым официальные золотовалютные резервы. Это значит, что без интервенций ЦБ курс узбекского сума был бы выше, и, следовательно, объём экспорта — меньше, а импорта и дефицита торгового баланса — ещё больше.

Следовательно, наличие значительного дефицита торгового баланса Узбекистана объясняется, с одной стороны, наличием дефицита государственного бюджета, а с другой стороны — недостатком сбережений по сравнению с инвестициями в частном секторе.

Именно на покрытие дефицита государственного бюджета и финансирование инвестиций частного сектора (причём в основном предприятий с участием государства) привлекаются внешние ресурсы в виде кредитов и портфельных инвестиций. Поступление этих финансовых средств является главной причиной превышения импорта страны над экспортом.

Это означает, что для снижения дефицита торгового баланса при неизменном уровне сбережений и инвестиций частного сектора требуется уменьшение дефицита госбюджета, а при неизменном уровне дефицита государственного бюджета — сокращение дефицита «сбережения-инвестиции» в частном секторе экономики.

Общее сокращение суммы дисбалансов «доходы и расходы государственного бюджета» и «сбережения и инвестиции» частного сектора в любой комбинации приведёт к снижению дефицита торгового баланса страны. Без восстановления этих пропорций любая попытка сокращения дефицита торгового баланса будет обречена на провал.

Поможет ли импортный протекционизм сократить дефицит торгового баланса?

На первый взгляд кажется, что поскольку торговый дефицит представляет собой превышение импорта над экспортом, то для сокращения этого дефицита необходимо усилить импортный протекционизм и сократить импорт. Отсюда боязнь либерализации импортной политики — мол, либерализация приведёт к увеличению импорта и дефицита торгового баланса.

Однако если в условиях плавающего обменного курса дефицит торгового баланса является следствием наличия дефицита госбюджета и баланса «сбережения-инвестиции» частного сектора, то решение проблемы дефицита торгового баланса требует использования совершенно других инструментов экономической политики, нежели усиление импортного протекционизма.

В условиях плавающего обменного курса невозможно повлиять на сальдо торгового баланса при помощи протекционизма или либерализации торговой политики. Использование этих инструментов может повлиять лишь на объёмы экспорта и импорта, но не на сальдо торгового баланса.

Например, следствием повышения уровня импортного протекционизма станет рост реального обменного курса национальной валюты и, как результат, снижение экспорта и увеличение импорта в таком сочетании, что это восстановит первоначальное сальдо торгового баланса.

Либерализация и снижение уровня импортного протекционизма приведёт к снижению реального обменного курса и, соответственно, увеличению экспорта и сокращению импорта таким образом, что первоначальное сальдо торгового баланса опять останется без изменений.

Поскольку основной причиной возникновения дефицита торгового баланса является либо дефицит государственного бюджета, либо недостаток сбережений по сравнению с инвестициями в частном секторе, то для сокращения дефицита торгового баланса экономическая политика должна быть направлена либо на сокращение дефицита государственного бюджета, либо на стимулирование сбережений в частном секторе, либо и на первое и на второе одновременно.

Макроэкономические взаимосвязи в открытой экономике более сложные, чем нам подсказывает интуиция, и использование различных инструментов экономической политики может привести, с учётом складывающейся ситуации, к совершенно неожиданным макроэкономическим результатам.

Предположим, что правительство решило снизить импортные пошлины на автомобили с 80% до 20%. Приведёт ли такая либерализация к росту дефицита торгового баланса страны?

Первый интуитивный ответ — да, потому что следствием такой политики будет значительный рост импорта автомобилей, что увеличит дефицит торгового баланса.

А на самом деле правильный ответ — нет, следствием либерализации политики импорта в отношении автомобилей скорее всего станет уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса страны, и вот почему.

Снижение импортных пошлин на автомобили с 80% до 20% приведёт к росту импорта автомобилей, предположим, до 200 тысяч автомобилей в год. Поскольку отечественный производитель автомобилей освобождён от уплаты импортных пошлин на комплектующие, снижение импортных пошлин на автомобили и рост объёмов его импорта позволит получить дополнительный доход в госбюджет. Предположим, что средняя цена импортируемого автомобиля составляет 10 тысяч долларов. Тогда дополнительные доходы в госбюджет от импортных пошлин по ставке 20% составят 400 млн долларов в год.

При прочих равных условиях эти дополнительные доходы позволят снизить дефицит госбюджета и необходимость во внешнем заимствовании для его покрытия на эту же сумму. Это приведёт не к росту, а к сокращению общего дефицита торгового баланса на эту сумму, хотя импорт автомобилей будет расти. Такое уменьшение дефицита торгового баланса будет достигаться автоматической корректировкой (снижением) обменного курса национальной валюты в ответ на либерализацию импортного режима автомобилей и, как следствие, соответствующим стимулированием общего объёма экспорта и сдерживанием общего объёма импорта. К тому же такая политика будет способствовать более эффективному использованию ресурсов в экономике, расширению выбора потребителей и более полному удовлетворению потребностей населения исходя из его вкусов и предпочтений.

Если аналогичным образом расширить программу либерализации импорта за счёт включения в неё других товаров, на которые в настоящее время установлены высокие импортные пошлины, однако импорт их комплектующих не облагается импортным тарифом (например, импорт бытовой электроники), то доходы госбюджета возрастут ещё больше, а сумма внешних заимствований, а значит и дефицита торгового баланса будет ещё меньше.

К тому же, либерализация торговли означает не только снижение импортных тарифов, но и реформу всех инструментов торговой политики с тем, чтобы создать равные и справедливые конкурентные условия для всех хозяйствующих субъектов.

Например, если упразднить огромное количество неэффективных налоговых и кредитных льгот для предприятий, работающих на внутренний рынок, то можно только предположить, насколько увеличатся доходы госбюджета и сократится дефицит госбюджета и, следовательно, и дефицит торгового баланса страны.

На самом деле, если государственный бюджет сбалансирован, а сбережения частного сектора достаточны для финансирования инвестиционных потребностей частного сектора, то откуда взяться дефициту торгового баланса?

Важно и то, что либерализация импортного режима обычно сопровождается комплексными реформами, направленными на повышение открытости экономики, усиление конкуренции на внутренних товарных рынках, снижение темпов инфляции, укрепление прав собственности и т. д. Все эти меры способствуют устранению ценовых искажений в экономике, улучшению инвестиционного климата в стране, росту притока прямых иностранных инвестиций.

Результатом всех этих реформ будет ускорение темпов структурной перестройки, экономического роста и, соответственно, благосостояния народа в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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