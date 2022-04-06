Владимир Жириновский, бессменный глава Либерально-демократической партии России и лидер ее фракции в Государственной думе страны, скончался после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Известный российский политик родился в 1946 году в Алматы (Казахстан).

Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности «юрист» в 1977 году.

Членом ЛДПР Владимир Жириновский стал в 1989 году, а уже в 1990-м возглавил ее.

Владимир Жириновский был кандидатом от ЛДПР на должность президента РСФСР в 1991 году и на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.

Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта Конституции России.

В феврале этого года Владимир Жириновский был госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу. Сообщалось, что у него был диагностирован коронавирус, поражение легких составляло 50−75%. До этого политик заявлял, что вакцинировался от коронавируса восемь раз.