Huawei MatePad 11 — это первый планшет Huawei с дисплеем, поддерживающим частоту обновления 120 Гц, обеспечивающим плавное изображение и повышенную скорость отклика, которая лучше, чем когда-либо.

Он работает на HarmonyOS 2 и наделяет Huawei MatePad 11 новыми функциями. Рабочий стол нового планшета более организован, чем когда-либо прежде, и предлагает пользователям новый способ эффективного просмотра важной информации.

Минималистичный дизайн

Huawei MatePad 11 отличается эстетичным дизайном, сочетающим в себе простоту, удобство и универсальность. Планшет оснащен 10,95-дюймовым ультратонким FullView-дисплеем с соотношением сторон 16:10. Широкий дисплей, соотношение экрана к корпусу в 86% и тонкие рамки в 7 мм создают сбалансированный внешний вид и помогают испытать захватывающий опыт после использования планшета.

Планшет имеет микроизогнутую рамку, из-за чего устройство выглядит тоньше, что позволяет планшету лучше ложиться на руку и обеспечивает удобный захват.





Высокоскоростная частота обновления

Huawei MatePad 11 заметно выделяется высокой частотой обновления, что помогает пользователям видеть и чувствовать больше деталей и дает явное преимущество в использовании. А цветовая гамма DCI-P315 делает цветопередачу более насыщенной и яркой при просмотре видео.





Легкость и удобство

App Multiplier добавляет новую функцию блокировки окна, помогающую работать над двумя задачами в одном приложении, а Multi-Window8 дает возможность открывать до четырех приложений на одном экране — общаться с коллегами, проверяя электронную почту, и делать важные заметки во время работы. Кроме этого, планшет помогает просматривать и использовать все приложения, с большой эффективностью используя сенсорный экран или мышь.

Оригинальная стереосистема

Четырехканальная звуковая система Huawei MatePad 11 с четырьмя динамиками создает целый мир звуков в руках. Мощные, насыщенные басы и четкие верхние тона настроены Harman Kardon для воспроизведения любых звуков такими, какими они должны быть услышаны.





Кристально чистая система встроенных микрофонов

Четыре встроенных микрофона точно улавливают голос. Оснащенный технологией шумоподавления AI планшет автоматически отфильтровывает шумы, такие как набор текста и окружающие разговоры.

12 часов автономной работы планшета помогут беззаботно провести рабочий день.

Предзаказ будет доступен в ближайшие недели у всех ритейлеров техники и электроники Узбекистана.

О Huawei Consumer Business Group

Продукты и сервисы Huawei доступны в более 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай.

Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире, и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

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