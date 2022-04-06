Нурмат Худанов и Журабек Султанов — основатели Greencode Lazer — рассказали о том, какую продукцию изготавливает компания, в чем она может быть полезна, и о перспективах данной сферы в Узбекистане.

Что такое штанцформы и для чего они нужны

Штанцформа, или как ее еще называют «вырубной штамп» — это особая форма для специального оборудования штанцевальных машин.

Greencode Lazer изготавливает штанцформы и вырубные штампы разных видов. Они используются в основном в полиграфической сфере для высечки из различных листовых материалов серийной продукции определенной формы в виде коробок, этикеток и стикеров. Вырубной штамп также применяют для производства всевозможных упаковок. Его форма в точности копирует очертания всех деталей будущего изделия в развернутом виде.





Современные оборудования компании позволяют изготовить самые разнообразные штампы, в том числе сложные штанцформы. Благодаря профессионализму и опыту сотрудников Greencode Lazer делает продукцию высокого качества. Изготовленные вырубные штампы соответствуют жестким требованиям по точности контура и сложной конфигурации.

Как это работает и какие материалы используют

Продукцию вырезают путем давления на вырубных станках. В их основную категорию входят: валковые станки, тигельные, стоп-цилиндровые, гидравлические и ротационные. По принципу работы они разделяются на ручные (актуальны для небольших тиражей), полуавтоматические и автоматические прессы.

Из листовых материалов, таких как бумага, картон, гофрокартон и пластик, обычно высекаются разные коробки, этикетки, конверты и даже пакеты в супермаркетах. Иногда с помощью штанцформ вырубаются объемные изделия. Например, контур одноразовых посуд из пенополистирола вырезается штанцформой. При этом, фанерная основа будет сделана из нескольких частей учитывая толщину изделия.





Основной тип штанцформ состоит из фанерной основы толщиной 18 мм. На ней делается прорез по форме коробки, вставляются линейки: режущие — по контуру, биговальные — внутри. Чтобы после высечки изделия легко было достать, по длине режущих линеек вставляется эжекторные резины.

Штанцформу изготавливают без фанерной основы, например, для вырубки кожи или кожзаменителя обуви. В этом случае используется режущие линейки толщиной 2−2,5 мм и высотой 32 мм или 36 мм. Концы линеек соединяются сваркой. Есть разные режущие линейки для разных задач. Например, штанцформа с линейками высотой 10−12 мм на основе МДФ или пластика используется для высечки самоклеящихся этикеток.





«Мы также изготавливаем ротационные штанцформы, которые по скорости высечки превосходят плоские штанцформы в 10 раз. У нас имеется оборудование для изготовления ротационной фанеры (собственного производства), станки для резки ротационных штанцформ», — рассказал сооснователь компании Нурмат Худанов.

Кто занимается бизнесом и когда он запустился

Долгое время основатели Нурмат Худанов и Журабек Султанов работали в госструктурах и производственных компаниях, хорошо изучали основы функционирования и ведения бизнеса, а также соответствующие нормативно-правовые акты. В 2013 году они решили открыть свое дело, вот уже 8 лет изготавливают штанцформы для полиграфической продукции и производства упаковки.





«Мы не сразу пришли к этому. Сначала надо было пройти психологический барьер. Мы изучили 20 разных бизнес сфер, от одноразовых посуд до производства пузырчатых пленок. Остановились на лазерных станках. Так как мне всегда нравились технологии, я решил, что это будет самым оптимальным вариантом», — поделился Нурмат Худанов.

Журабек Султанов в свою очередь рассказал, как первые четыре года предприниматели работали без прибыли.

«Мы съездили в Турцию и Китай, где изучили производство штанцформ. В 2014 году начали предлагать свои услуги. Первые четыре года мы работали только покрывая свои расходы. Только в 2018 году вышли на прибыль. Это и обуславливается спецификой нашей работы. Здесь каждый заказ уникален и только в одном экземпляре. На весь тираж потребуется только одна штанцформа. Мы не производим их на склад, а только под заказ. В 2018 году мы расширили свое производство и поставили лазерный станок мощностью 1000 Вт и другие дополнительные станки под рассрочку. Это и помогло нам ускорить процесс изготовления штанцформ», — рассказал Журабек Султанов.

Конкуренция и предложения

Чтобы конкурировать с существующими компаниями по изготовлению штанцформ компания Greencode Lazer не снижает цену, вместо этого, она предлагает высокое качество и короткие сроки работы. Также Greencode Lazer предоставляет дополнительные услуги и новые виды штанцформ:

бесплатной доставки штанцформ по республике;

закрытия документов на территории клиента;

упаковки штанцформ в гофрокоробку для ее защиты при транспортировке;

изготовление оснастки по удалению облоев по технологии Marbach;

Разработка оригинальных конструкций коробок;

Установка надсечек на ноже;

Широкий ассортимент различных режущих линеек.

«Наши специалисты имеют многолетний опыт. Для нас, как для бизнеса, сотрудники являются гарантом качества. И мы несем ответственность за них — нам важно создать все необходимые условия для роста и саморазвития специалистов. Поэтому мы устанавливаем соответствующие цены на наши услуги», — отметил Нурмат Худанов.

Для многих заказчиков цена не является основным критерием, клиенты платят соответствующую стоимость при хорошем сервисе. Поэтому компания постоянно инвестирует в новые станки и обучение сотрудников.





Сотрудники и работа с клиентами

В компании работает 30 сотрудников. Это количество с запасом, чтобы они смогли работать в любое время, когда клиенту срочно нужна штанцформа. Текучесть кадров минимальная и составляет не более 5%. Работа очень ответственная и допускаемая погрешность составляет 0,1 мм, иногда и меньше.

В случае, если клиент еще не придумал эскиз упаковки, компания может предложить свои идеи, подготовить макет и предоставить клиенту выгодный вариант с наименьшими затратами. Дизайнеры и производственники с большим опытом работы подготовят все высококачественно и быстро.

«Стоит отметить работу в тандеме дизайнеров и сотрудников производства. Дизайнер может нарисовать очень красивый визуал, но иногда приходится вносить изменения в чертеж из-за технологических моментов, так как мастера производства знают лучше все нюансы. Поэтому опытные полиграфисты сначала разрабатывают чертеж упаковки вместе с нами», — отметил Нурмат Худанов.

Планы на развитие бизнеса

По словам Нурмата Худанова, есть еще много видов штанцформ и сопутствующих изделий, которые в Узбекистане пока никто не делает. Например, гибкие магнитные. Это очень дорогая технология, при этом качество и скорость высечки очень высокая.

Сейчас компания работает над приобретением нового оборудования, которое в автоматическом режиме будет обрабатывать ротационные линейки. Greencode Lazer уже освоили ротационные штанцформы в полуавтоматическом режиме. У компании есть лазерный и фрезерный станок, с помощью которых делаются прорези на круглой фанере. Приобретение такого станка позволяет компании еще качественнее и быстрее изготовить ротационные штанцформы.

Компания Greencode Lazer постоянно работает над развитием данной отрасли в Узбекистане, из раза в раз улучшая свой сервис, качество работы и автоматизацию.

«Мы уже внесли огромный вклад в полиграфию, и дальше будем работать в этом направлении. Все наши старания направлены на улучшение качества продукции наших клиентов, работая с нами они делают вклад в свой рост, который в свою очередь помогает развиваться стране», — заявил Журабек Султанов.

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Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Кушбеги, 6, блок 41.

Ориентир: Бывший Текстильный комбинат.

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