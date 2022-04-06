Система цифрового управления перекрёстками до конца 2023 года должна быть внедрена на всех перекрёстках Ташкента, а также на крупных перекрёстках Нукуса и областных центров. До конца 2024 года ей планируется охватить все перекрёстки Нукуса и областных центров. Это предусмотрено постановлением президента от 4 апреля «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».

Организационные меры по внедрению системы, в том числе за счёт привлечения инвесторов на основе государственно-частного партнёрства, должны быть определены в течение двух месяцев. На председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов Ташкента и областей возложена персональная ответственность за полноценный перевод на систему цифрового управления перекрёстками.

Хокимиятам районов и городов предоставлено право установления на автомобильных дорогах соответствующей территории специальных автоматизированных программно-технических средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Согласно постановлению, 30% сумм штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные посредством программно-технических средств, направляются непосредственно в местные бюджеты районов и городов. Эти средства используются для цифровизации дорожного движения, развития дорожной инфраструктуры, а также введения дополнительных штатных единиц сотрудников дорожно-патрульной службы.

На совещании под председательством президента 11 февраля сообщалось, что только 111 из 602 перекрёстков Ташкента имеют цифровое управление. В других городах такой системы нет вообще. Глава государства поручал до конца года оцифровать 300 перекрёстков, остальные 302 — в следующем году.

С 1 марта 2021 года право устанавливать устройства для фиксации нарушений ПДД было предоставлено также предпринимателям. С марта по сентябрь прошлого года в государственный бюджет поступило почти 87 млрд сумов от продажи участков для установки дорожных камер и радаров.

Постановлением Министерству внутренних дел совместно с местными органами власти поручено в месячный срок на основе анализа потоков транспорта и пешеходов, дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием пешеходов, утвердить адресную программу по установке до конца 2023 года на пешеходных переходах светофоров, управляемых пешеходами, в густонаселённых местах районов и городов.

Ранее мы писали, что специальные эксплуатационно-монтажные подразделения Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Центра организации дорожного движения хокимията Ташкента передаются обратно в ведение региональных управлений безопасности дорожного движения. Постановлением установлен двухмесячный срок для передачи.

Подразделения безопасности дорожного движения определены ответственными за регулирование средств дорожного движения в городах Нукус, Ташкент, областных и районных (городских) центрах посредством установки дорожных знаков, указателей и светофоров, нанесения дорожной разметки, определения мест пешеходных переходов.

В структуре Службы безопасности дорожного движения МВД за счёт предельной численности штатных единиц будет создано Управление контроля за дорожной инфраструктурой с отделами контроля за дорожной инфраструктурой в территориальных управлениях.

Постановлением также создан Республиканский фонд «Безопасная дорога и безопасный пешеход» при Службе безопасности дорожного движения. Он будет формироваться за счёт штрафов, сборов и платежей, взыскиваемых в сфере организации дорожного движения (5% от сумм штрафов за нарушение ПДД, 25% от штрафов, зафиксированных камерами, 20% от сборов за разрешение на тонировку, 100% штрафов за нарушения, зафиксированные гражданами, 50% от продаж номерных знаков, снятых с аукциона), средств, выделяемых из бюджета и других источников.

Средства фонда будут использоваться исключительно для:

приобретения технических средств организации дорожного движения, их запасных частей, конструкций и стройматериалов, предусмотренных для установки, а также специальных красок;

финансирования нанесения в городах и других населённых пунктах дорожной разметки, установления, замены, хранения, демонтажа технических средств организации дорожного движения и оказания техобслуживания;

обеспечения эксплуатационно-монтажных подразделений современными специальными техническими средствами, привлечения на договорной основе специалистов, материального стимулирования сотрудников;

изучения зарубежного опыта и финансирования проектов в направлении развития дорожной инфраструктуры;

финансирования создания материально-технической и учебной баз для формирования начальных знаний ПДД у воспитанников детсадов и учащихся школ, а также создания площадок по обучению детей ПДД в махаллях.

Ранее мы писали, что согласно этому же постановлению с 1 декабря в Узбекистане будет введена система начисления штрафных баллов водителям за нарушения ПДД. Кроме того, создана Республиканская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения во главе с премьер-министром.