Национальный совет по противодействию коррупции рассмотрел исполнение госпрограммы противодействия коррупции в 2021—2022 годах на заседании 5 апреля, сообщила информационная служба Сената Олий Мажлиса.

На заседании совета отмечалось, что степень раскрываемости коррупционных преступлений в Узбекистане в 2021 году повысилась. В прошлом году количество лиц, привлечённых к ответственности, и дел, направленных в судебные органы, увеличилось в среднем в три раза в сравнении с 2020 годом.

Напомним, согласно данным Агентства по противодействию коррупции, в 2021 году на рассмотрение в суды направлено 3769 уголовных дел о коррупции в отношении 5483 человек по всему Узбекистану. По сравнению с 2020 годом количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось на 2621, а количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности, увеличилось на 3760.

Наиболее коррумпированными сферами всё ещё остаются система здравоохранения, образования и банковская сфера, говорилось на заседании совета. Председатель совета и Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила, что в 2021 году каждое третье из направленных в суд уголовных дел относилось к этим сферам. Анализ дел показывает, что в коррупционных преступлениях увеличиваются случаи присвоения чужого имущества путём мошенничества или растраты, а не прямого взяточничества.

В сфере госзакупок отмечено совершенствование законодательства и создание портала госзакупок, где заключено прочти 1,5 миллиона договоров на сумму 147,4 трлн сумов и в результате чего в отчётном году сэкономлено 5,786 трлн сумов, отмечается в данных Сената.

За последние пять лет в сфере здравоохранения приняты более 200 нормативно-правовых актов, в 2021 году было выделено 21 трлн сумов из бюджета, что втрое больше суммы 2017 года. По «дорожной карте» в сфере здравоохранения в первичные медицинские учреждения внедрена система «электронная поликлиника», 16 медицинских услуг были цифровизированы. Вместе с этим, в системе Минздрава за последние два года 732 лица были признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

Члены совета подчеркнули значение антикоррупционной экспертизы законодательства в этих сферах. Как показывают результаты антикоррупционной экспертизы, в 25 нормативно-правовых актах в сфере государственных закупок и здравоохранения имеются 87 коррупциогенных факторов.

Глава совета Танзила Нарбаева отметила, что несмотря на принятие различных дорожных карт и планов мероприятий, обозначенные в них задачи не исполняются и не анализируется исполнения этих мероприятий. В частности, дорожная карта 2020 года по превращению сферы госзакупок в свободную от коррупции сферу на 30% не выполнена.

В рейтинге восприятия коррупции Transparency International в 2021 году Узбекистан набрал 28 баллов, что на 2 балла больше в сравнении с 2020 годом, и расположился на 140-й позиции рядом с Пакистаном, Мьянмой и Мавританией. Первые три позиции в качестве самых малокоррумпированных стран занимают Дания, Финляндия и Новая Зеландия (по 88 баллов), последние — Сомали, Сирия и Южный Судан (13, 13 и 11 баллов и 178, 178 и 180 позиции соответственно).

Напомним, антикоррупционной программой на 2021 год предусматривалось утверждение до 1 сентября 2021 года совместным постановлением палат Олий Мажлиса кодекса этики госслужащего. В декабре опубликован для общественного обсуждения, но пока так и не принят. До 1 октября прошлого года должен был быть внедрен открытый электронный реестр лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

До 1 сентября 2021 года должны были быть созданы правовые основы обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих и другие антикоррупционные меры. В декабре прошлого года глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов сообщил, что закон о декларировании доходов и имущества госслужащих, скорее всего, не будет принят до конца года, хотя указом президента было поручено внедрить систему с 1 января 2022 года. По его словам, система всё равно будет запущена с нового года, а госслужащим планируется предоставить время до апреля для подготовки деклараций.