Почти все жители планеты — 99% — дышат воздухом, который загрязнён сверх установленных международных норм качества и несёт угрозу их здоровью, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Для детей, в связи с особенностями их физического и психического развития, плохая экологическая обстановка более опасна, чем для взрослых.

В загрязнённом воздухе отмечается повышенное содержание мелких твёрдых частиц и диоксида азота, в первую очередь это касается стран с низким или средним уровнем дохода. Основным источником загрязнения является сжигание угля, поэтому ВОЗ призывает ограничить использование ископаемого топлива и принять другие меры для снижения уровня загрязнения воздуха.

Значительный ущерб здоровью наносится даже при низких уровнях содержания многих загрязнителей воздуха. Твёрдые частицы, особенно PM2,5, способны глубоко проникать в лёгкие и попадать в кровеносную систему, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульт) и респираторные последствия, указывает ВОЗ.

Диоксид азота (NO₂) является причиной респираторных заболеваний, в частности астмы, что приводит к симптомам поражения дыхательных путей (таким как кашель, хрипение или затруднение дыхания), к госпитализации и обращению в отделения неотложной помощи.

Согласно оценкам ВОЗ, более 13 миллионов смертей в мире ежегодно происходят по предотвратимым экологическим причинам.

Для предотвращения дальнейшего загрязнения воздуха, связанных с ним болезней и смертей ВОЗ призывает правительства стран к быстрой активизации деятельности для решения следующих задач:

принять или пересмотреть и внедрить национальные стандарты качества воздуха в соответствии с последней версией рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха;

осуществлять мониторинг качества воздуха и выявлять источники загрязнения воздуха;

содействовать переходу к использованию только экологически чистой бытовой энергии для приготовления пищи, отопления и освещения;

создавать безопасные и доступные по ценам системы общественного транспорта, а также маршруты движения, удобные для пешеходов и велосипедистов;

внедрять более строгие стандарты выбросов и эффективности транспортных средств, а также обеспечивать выполнение требований по обязательному прохождению техосмотра и технического обслуживания;

направлять инвестиции в энергоэффективное жилье и производство электроэнергии;

совершенствовать систему утилизации промышленных и муниципальных отходов;

сокращать масштабы сжигания сельскохозяйственных отходов, лесных пожаров и некоторых видов агролесохозяйственной деятельности (например, производства древесного угля);

включить проблему загрязнения воздуха в программы подготовки медико-санитарных работников и обеспечить инструментарий для привлечения сектора здравоохранения.

В прошлом году ВОЗ обновила свои глобальные рекомендации по качеству воздуха, сделав их более строгими, чтобы помочь странам эффективнее оценивать степень загрязнения воздуха на своей территории. В них установлены рекомендуемые нормы качества воздуха по шести загрязняющим веществам, чьё негативное воздействие на здоровье человека изучено лучше всего: мелкодисперсных частиц, озона (O₃), диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂) и угарного газа (CO).

Однако проблема регулирования загрязнения воздуха осложнена тем, что в трети стран мира вообще не установлены никакие нормативы, определяющие стандарты качества воздуха. Даже там, где такие нормативные акты существуют, они зачастую неэффективны и не устанавливают минимальных стандартов, разработанных под эгидой ВОЗ. Поскольку стандарты ВОЗ носят рекомендательный характер, многие государства не учитывают их в своих нормативных документах.

Ознакомиться с базой данных ВОЗ по качеству воздуха в мире (на английском языке) можно на сайте организации.

В Узбекистане нормы по качеству воздуха в населённых пунктах установлены в СанПиНе №0293−11. В нём установлены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в том числе взвешенных веществ до 10 мкм и недифференцированной по дисперсному составу пыль (аэро­золи).

Нормы и правила по охране атмосферного воздуха населённых мест установлены в другом СанПиНе — №0350−17. Информации о состоянии соблюдения требований этого документа в открытых источниках нет.