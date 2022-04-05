Более 30 слушателей магистратуры Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана смогли принять участие в мастер-классе в условиях реального производства. Слушатели Высшей школы посетили автомобильный завод UzAuto Motors в Асаке, где получили возможность не только ознакомиться с производственными процессами огромного предприятия, но и напрямую пообщаться с Бу Андерссоном, генеральным директором компании.





«Для нас и наших слушателей встреча с СЕО компании стала весьма полезной и интересной уже хотя бы потому, что „кейс Бу Андерссона“ мы изучаем и разбираем на лекциях вместе со слушателями Высшей школы», — подчеркнул доктор экономических наук, профессор Дилмурод Суюнов.

Дилмурод Суюнов также высказал слова благодарности представителям компании и руководству «Узавтосаноат» за прием и организацию встречи.





Посещение завода невозможно без обязательного инструктажа по технике безопасности, после которого слушатели и преподаватели с большим интересом пообщались с гендиректором автозавода. Обсуждались разные вопросы — логистика, локализация, качество, снижение себестоимости, внедрение системы KPI на производстве и грядущий выпуск автомобилей Chevrolet Tracker-2 и Chevrolet Onix.





Гости были готовы общаться с руководителем компании до позднего вечера, но им хотелось посетить и цеха предприятия, чтобы своими глазами увидеть, как проходит процесс сборки автомобилей. В конце сборочной линии слушателей Высшей школы ждала еще одна встреча с интересным человеком — с Андреем Солдатовым, директором по качеству АО UzAuto Motors.





«Автомобили, которые мы обычно видим на улицах, собираются здесь, и познакомиться поближе с процессом производства нам было очень интересно», — выразила общее мнение преподавателей и слушателей Нилюфар Дадабаева, магистрант Высшей школы бизнеса.





Слушатели также ознакомились с работой предприятий, производящих комплектующие для завода UzAuto Motors и выпускающих детали для внутренней отделки и сидений для автомобилей, производимых в Асаке — ООО СП Uz-Dong Yang Company и АО СП Uz Tong Heung Co.

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