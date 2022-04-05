Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал три постановления, согласно которым два института в Самарканде и один в Навои становятся университетами.

Самаркандский государственный медицинский институт преобразуется в Самаркандский государственный медицинский университет.

В его составе создаются НИИ реабилитологии и спортивной медицины (на базе областной больницы восстановления здоровья в селе Урташик Самаркандского района), Многопрофильная клиника и Специализированная детская хирургическая клиника (на базе первой и второй клиник института), НИИ микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л. М. Исаева с клиниками (на базе филиала имени Исаева Республиканского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний и его клиники), Специализированный научно-практический центр нейрохирургии и нейрореабилитации, а также Научный центр иммунологии, аллергологии и геномики человека.

На базе Самаркандского института ветеринарной медицины создаётся Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий. Университет определён базовым государственным вузом по подготовке кадров по направлениям «ветеринарная медицина», «санитарно-ветеринарная экспертиза», «ветеринарная диагностика и лабораторное дело», «ветеринарная фармацевтика», «зооинженерия», «ветеринарные биотехнологии» и «технологии переработки животноводческой продукции». Ташкентский и Нукусский филиалы института переименованы в филиалами университета.

При вузе будет действовать Технопарк ветеринарной клиники и диагностики заболеваний, а в его составе — Ветеринарная лабораторно-диагностическая и лечебно-профилактическая клиника, центр искусственного осеменения и селекционно-племенного дела, а также консультативный центр по оказанию практической помощи в выращивании, накоплении и подготовке кормов для животных, разводимых в животноводческих хозяйствах и домохозяйствах населения.

Навоийский государственный горный институт реорганизуется в Навоийский государственный горно-технологический университет.

При университете будут созданы Нукусский горный институт (на базе филиала института) и Научно-технологический промышленный парк «Навои».

В составе вуза также будут действовать Учкудукский и Зарафшанский промышленные техникумы, а со следующего учебного года — Карманинский политехнический техникум (на базе Карманинского техникума услуг и сервиса при Навоийском госпединституте) и Газганский политехнический техникум (на базе Нуратинского промышленно-горного колледжа в системе Ассоциации «Узсаноаткурилишматериаллари»).