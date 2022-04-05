Административный регламент постановки на учёт в налоговых органах договоров аренды или безвозмездного пользования недвижимости утверждён постановлением правительства Узбекистана от 2 апреля, сообщило Министерство юстиции.

Арендодатель обязан поставить договор недвижимости на учёт в налоговом органе не позднее трёх дней с момента его заключения. Постановка договора на учёт осуществляется только в электронном виде через информационную систему Государственного налогового комитета. Плата за постановку договора на учёт не взимается.

Договор, отправленный арендодателем на регистрацию в систему, не будет учтён в налоговых органах, если арендатор не подтвердит его в течение пяти дней. При постановке договора на учёт выдаётся сертификат с QR-кодом.

Недвижимость может быть сдана во вторичную аренду (в безвозмездное пользование) лицом, получившим её в первичную аренду (в безвозмездное пользование). Вторичная аренда также должна быть зарегистрирована в налоговых органах.

С 1 января юридические лица обязали регистрировать в налоговых органах договоры о предоставлении в аренду или в безвозмездное пользование недвижимого имущества. Отсутствие регистрации договоров в сервисе E-ijara будет признаваться одним из критериев высокого уровня налогового риска, сообщал ГНК.