Novastroy объявляет последний месяц больших скидок в честь месяца Рамадан.
Скидки на квартиры в жилом комплексе Parkwood действуют при условии 100-процентной оплаты.
На какие квартиры действует скидка
Скидка 20% действует на квартиры во всех блоках, кроме блоков C и D.
На квартиры в домах блоков C и D, которые получат кадастр в текущем квартале, доступны скидки до 14%.
Беспроцентная рассрочка
Рассрочка без переплат до 12 месяцев действует на блоки A, B, E и F и предоставляется при первоначальном взносе 30%.
Срок рассрочки в блоках С и D — до шести месяцев при минимальном первоначальном взносе 50%.
Окончание строительства комплекса запланировано на конец 2022 года.
Во втором квартале ожидается получение кадастра на первые пять домов.
Приобретая квартиру в жилом комплексе Parkwood, можно получить:
- предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;
- панорамное остекление высотой в 2,7 м;
- просторные благоустроенные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;
- центральное кондиционирование с гибким выбором фена;
- радиаторы из биометала;
- благоустроенный приватный сад во дворе, раскинувшийся на стилобате в 4,5 м;
- зоны для тренировок, беседки, детскую площадку, территорию для мероприятий и барбекю;
- холл площадью 60 кв. м;
- грузовой и пассажирский лифты в каждом подъезде;
- обслуживание управляющей компании.
Телефон: (+998) 93−501−55−55.
Адрес отдела продаж Novastroy: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.
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