Novastroy объявляет последний месяц больших скидок в честь месяца Рамадан.

Скидки на квартиры в жилом комплексе Parkwood действуют при условии 100-процентной оплаты.

На какие квартиры действует скидка

Скидка 20% действует на квартиры во всех блоках, кроме блоков C и D.

На квартиры в домах блоков C и D, которые получат кадастр в текущем квартале, доступны скидки до 14%.





Беспроцентная рассрочка

Рассрочка без переплат до 12 месяцев действует на блоки A, B, E и F и предоставляется при первоначальном взносе 30%.

Срок рассрочки в блоках С и D — до шести месяцев при минимальном первоначальном взносе 50%.





Окончание строительства комплекса запланировано на конец 2022 года.

Во втором квартале ожидается получение кадастра на первые пять домов.





Приобретая квартиру в жилом комплексе Parkwood, можно получить:

предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;

панорамное остекление высотой в 2,7 м;

просторные благоустроенные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;

центральное кондиционирование с гибким выбором фена;

радиаторы из биометала;

благоустроенный приватный сад во дворе, раскинувшийся на стилобате в 4,5 м;

зоны для тренировок, беседки, детскую площадку, территорию для мероприятий и барбекю;

холл площадью 60 кв. м;

грузовой и пассажирский лифты в каждом подъезде;

обслуживание управляющей компании.





Телефон: (+998) 93−501−55−55.

Адрес отдела продаж Novastroy: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.

Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.

Сайт: novastroy.uz

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