Novastroy объявляет последний месяц больших скидок в честь месяца Рамадан.

Скидки на квартиры в жилом комплексе Parkwood действуют при условии 100-процентной оплаты.

На какие квартиры действует скидка

Скидка 20% действует на квартиры во всех блоках, кроме блоков C и D.

На квартиры в домах блоков C и D, которые получат кадастр в текущем квартале, доступны скидки до 14%.


Беспроцентная рассрочка

Рассрочка без переплат до 12 месяцев действует на блоки A, B, E и F и предоставляется при первоначальном взносе 30%.

Срок рассрочки в блоках С и D — до шести месяцев при минимальном первоначальном взносе 50%.


Окончание строительства комплекса запланировано на конец 2022 года.

Во втором квартале ожидается получение кадастра на первые пять домов.


Приобретая квартиру в жилом комплексе Parkwood, можно получить:

  • предчистовую отделку и возведение перегородок по проекту клиента;
  • панорамное остекление высотой в 2,7 м;
  • просторные благоустроенные балконы с круглогодичным озеленением и автоматическим поливом;
  • центральное кондиционирование с гибким выбором фена;
  • радиаторы из биометала;
  • благоустроенный приватный сад во дворе, раскинувшийся на стилобате в 4,5 м;
  • зоны для тренировок, беседки, детскую площадку, территорию для мероприятий и барбекю;
  • холл площадью 60 кв. м;
  • грузовой и пассажирский лифты в каждом подъезде;
  • обслуживание управляющей компании.


Телефон: (+998) 93−501−55−55.

Адрес отдела продаж Novastroy: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, 5.
Ориентир: Мирабадский базар, супермаркет Makro, магазин Erkatoy и посольство России.

Сайт: novastroy.uz
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