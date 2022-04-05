Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 5 апреля объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе новых методик, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании Шавкат Мирзиёев отметил, что передовые методики внедрены в президентских, специализированных и частных школах. «Но самая большая проблема остальных школ в том, что методика преподавания устарела. Нет и инициатив по внедрению в них современных методов обучения», — передаёт его слова пресс-служба.

По стране 120 школ работают с высокими коэффициентами (число учеников больше, чем ученических мест). Состояние многих филиалов школ совершенно не отвечает сегодняшним требованиям, заявил президент.

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Несмотря на выделение средств на оснащение школ компьютерами, работа в Каракалпакстане, Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях идёт медленно. Качество образования в школах отдаленных районов неудовлетворительное.

В начале года были сформированы советы по реформированию школьного образования. Председателями советов являются хокимы областей, районов и городов. Хокимы регионов с низким уровнем образования получили последнее предупреждение.

Глава государства объявил о запуске общенационального проекта по переподготовке школьных учителей на основе новых методик.

В ближайшие три-четыре года все учителя в школах будут обучаться на основе новой методики. На базе центров повышения квалификации в каждом регионе будут созданы Национальные учебные центры для обучения учителей новым методикам. К ним будут привлечены зарубежные специалисты в области точных и естественных наук.

В каждом регионе будет сформирована «группа тренеров» для повышения квалификации школьных учителей. Им будут платить надбавки к заработной плате в размере до 100%.

До конца года хокимияты совместно с Министерством народного образования приступят к внедрению передовых методик не менее чем в 20% школ каждого района и города. На внедрение новой системы будет выделено дополнительно 100 млн долларов, сообщил президент.

Институт имени Абдуллы Авлони будет реорганизован в Республиканский национальный центр образования и объединен в единую систему с Ташкентским государственным педагогическим университетом.

Система обучения новым методикам начнется с Национального центра образования и Ташкентского государственного педагогического университета. Университет будет передан Министерству народного образования и станет базовым учреждением по подготовке и переподготовке школьных учителей.

Педагогические институты, действующие в регионах, будут постепенно отделены от университетов и превращены в самостоятельные учебные заведения.