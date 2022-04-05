Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) объяснил перебои в работе процессинга Humo.

«Сегодня, 5 апреля, в промежуток с 12:30 до 13:00 наблюдались краткосрочные сложности с подключением терминалов к процессингу Humo», — говорится в заявлении.

К 13:00 ситуация была устранена, и все операции с картами Humo возобновились. Однако после 15:00 были зафиксированы случаи двойных списаний средств с карт и списаний при неуспешных операциях, отмечается в заявлении.

«С учетом данного риска и во избежание повтора этой ситуации было решено временно ограничить терминалы и платежные приложения до момента полного выяснения причин сбоя и их устранения», — сообщили в компании.

НМПЦ принес извинения за неудобства, подчеркнув, что сейчас работа мобильных приложений частично восстановлена, в ближайшее время все остальные сервисы будут доступны в полном объеме.