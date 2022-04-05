Кадровая компания HR Capital Consulting (HRC) осуществляет подбор кандидатов со знанием английского языка на инженерные позиции в крупную международную компанию по производству промышленных газов в Кашкадарьинской области.

Основные требования к кандидатам: знание английского языка на уровне не менее Upper-Intermediate (B2) и соответствующий позиции опыт работы в нефтегазовых проектах от пяти лет, а также готовность релокации в Карши.

Позиции, на которые производится набор:

Pressure Systems Manager — главный инженер по системам давления;

Machinery Manager — главный инженер по машинному оборудованию;

Electrical Manager — главный инженер-электрик;

Process Manager — главный инженер-технолог;

Lead Controls & Instrument Engineer — главный инженер по КИПиА;

EHS Manager — менеджер по охране труда и технике безопасности;

EHS Engineer — инженер по охране труда и технике безопасности;

Environmental Engineer — инженер по охране окружающей среды;

Project Manager — руководитель проекта;

Maintenance Mechanical Engineer — инженер-механик по обслуживанию;

Maintenance Electrical Engineer — инженер-электрик по обслуживанию;

Maintenance Instrumentation Engineer — инженер по обслуживанию КИПиА;

Maintenance Pressure Systems Engineer — инженер по обслуживанию систем давления;

Senior Project Engineer — старший инженер проекта;

Senior Controls & Instrument Engineer — старший инженер КИПиА;

Senior Machinery Engineer — старший инженер по машинному оборудованию;

Senior Process Engineer — старший инженер-технолог;

Procurement Manager — менеджер по закупкам;

Logistics & Customs Clearance Specialist — специалист по логистике и таможенному оформлению;

Technical Documentation Specialist — специалист по технической документации;

Maintenance Planner — специалист по планированию технического обслуживания.

Компания предлагает возможность работы в ключевом стратегическом проекте Узбекистана, а также привлекательные условия трудоустройства:

конкурентная заработная плата;

питание;

транспорт до места работы;

годовая бонусная система;

ежегодный отпуск 28 календарных дней;

медицинское страхование (стационарное, амбулаторное, стоматологическое обслуживание);

страхование от несчастного случая и инвалидности;

улучшенные условия по оплате больничного (100% базового оклада за первые 5 дней больничного и 90% от базового оклада за период с 6-го по 40-й день больничного);

программа адаптации до 90 дней.

Детальное описание позиций доступно на сайте. Заинтересованные могут направить свое резюме по электронной почте с указанием интересующей должности либо в Telegram компании HRC.

Консалтинговая компания HR Capital Consulting (HRC) работает в сфере подбора персонала и других HR-услуг с 2006 года и является одной из первых профессиональных кадровых компаний Узбекистана.

Все это время HRC успешно сохраняет одни из ведущих позиций на рынке, предоставляя кадровые решения иностранным и крупным местным компаниям, устанавливая долгосрочные партнерские отношения с каждым клиентом.

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