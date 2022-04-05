Кадровая компания HR Capital Consulting (HRC) осуществляет подбор кандидатов со знанием английского языка на инженерные позиции в крупную международную компанию по производству промышленных газов в Кашкадарьинской области.

Основные требования к кандидатам: знание английского языка на уровне не менее Upper-Intermediate (B2) и соответствующий позиции опыт работы в нефтегазовых проектах от пяти лет, а также готовность релокации в Карши.

Позиции, на которые производится набор:

  • Pressure Systems Manager — главный инженер по системам давления;
  • Machinery Manager — главный инженер по машинному оборудованию;
  • Electrical Manager — главный инженер-электрик;
  • Process Manager — главный инженер-технолог;
  • Lead Controls & Instrument Engineer — главный инженер по КИПиА;
  • EHS Manager — менеджер по охране труда и технике безопасности;
  • EHS Engineer — инженер по охране труда и технике безопасности;
  • Environmental Engineer — инженер по охране окружающей среды;
  • Project Manager — руководитель проекта;
  • Maintenance Mechanical Engineer — инженер-механик по обслуживанию;
  • Maintenance Electrical Engineer — инженер-электрик по обслуживанию;
  • Maintenance Instrumentation Engineer — инженер по обслуживанию КИПиА;
  • Maintenance Pressure Systems Engineer — инженер по обслуживанию систем давления;
  • Senior Project Engineer — старший инженер проекта;
  • Senior Controls & Instrument Engineer — старший инженер КИПиА;
  • Senior Machinery Engineer — старший инженер по машинному оборудованию;
  • Senior Process Engineer — старший инженер-технолог;
  • Procurement Manager — менеджер по закупкам;
  • Logistics & Customs Clearance Specialist — специалист по логистике и таможенному оформлению;
  • Technical Documentation Specialist — специалист по технической документации;
  • Maintenance Planner — специалист по планированию технического обслуживания.

Компания предлагает возможность работы в ключевом стратегическом проекте Узбекистана, а также привлекательные условия трудоустройства:

  • конкурентная заработная плата;
  • питание;
  • транспорт до места работы;
  • годовая бонусная система;
  • ежегодный отпуск 28 календарных дней;
  • медицинское страхование (стационарное, амбулаторное, стоматологическое обслуживание);
  • страхование от несчастного случая и инвалидности;
  • улучшенные условия по оплате больничного (100% базового оклада за первые 5 дней больничного и 90% от базового оклада за период с 6-го по 40-й день больничного);
  • программа адаптации до 90 дней.

Детальное описание позиций доступно на сайте. Заинтересованные могут направить свое резюме по электронной почте с указанием интересующей должности либо в Telegram компании HRC.

Консалтинговая компания HR Capital Consulting (HRC) работает в сфере подбора персонала и других HR-услуг с 2006 года и является одной из первых профессиональных кадровых компаний Узбекистана.

Все это время HRC успешно сохраняет одни из ведущих позиций на рынке, предоставляя кадровые решения иностранным и крупным местным компаниям, устанавливая долгосрочные партнерские отношения с каждым клиентом.

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