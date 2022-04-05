Кадровая компания HR Capital Consulting (HRC) осуществляет подбор кандидатов со знанием английского языка на инженерные позиции в крупную международную компанию по производству промышленных газов в Кашкадарьинской области.
Основные требования к кандидатам: знание английского языка на уровне не менее Upper-Intermediate (B2) и соответствующий позиции опыт работы в нефтегазовых проектах от пяти лет, а также готовность релокации в Карши.
Позиции, на которые производится набор:
- Pressure Systems Manager — главный инженер по системам давления;
- Machinery Manager — главный инженер по машинному оборудованию;
- Electrical Manager — главный инженер-электрик;
- Process Manager — главный инженер-технолог;
- Lead Controls & Instrument Engineer — главный инженер по КИПиА;
- EHS Manager — менеджер по охране труда и технике безопасности;
- EHS Engineer — инженер по охране труда и технике безопасности;
- Environmental Engineer — инженер по охране окружающей среды;
- Project Manager — руководитель проекта;
- Maintenance Mechanical Engineer — инженер-механик по обслуживанию;
- Maintenance Electrical Engineer — инженер-электрик по обслуживанию;
- Maintenance Instrumentation Engineer — инженер по обслуживанию КИПиА;
- Maintenance Pressure Systems Engineer — инженер по обслуживанию систем давления;
- Senior Project Engineer — старший инженер проекта;
- Senior Controls & Instrument Engineer — старший инженер КИПиА;
- Senior Machinery Engineer — старший инженер по машинному оборудованию;
- Senior Process Engineer — старший инженер-технолог;
- Procurement Manager — менеджер по закупкам;
- Logistics & Customs Clearance Specialist — специалист по логистике и таможенному оформлению;
- Technical Documentation Specialist — специалист по технической документации;
- Maintenance Planner — специалист по планированию технического обслуживания.
Компания предлагает возможность работы в ключевом стратегическом проекте Узбекистана, а также привлекательные условия трудоустройства:
- конкурентная заработная плата;
- питание;
- транспорт до места работы;
- годовая бонусная система;
- ежегодный отпуск 28 календарных дней;
- медицинское страхование (стационарное, амбулаторное, стоматологическое обслуживание);
- страхование от несчастного случая и инвалидности;
- улучшенные условия по оплате больничного (100% базового оклада за первые 5 дней больничного и 90% от базового оклада за период с 6-го по 40-й день больничного);
- программа адаптации до 90 дней.
Детальное описание позиций доступно на сайте. Заинтересованные могут направить свое резюме по электронной почте с указанием интересующей должности либо в Telegram компании HRC.
Консалтинговая компания HR Capital Consulting (HRC) работает в сфере подбора персонала и других HR-услуг с 2006 года и является одной из первых профессиональных кадровых компаний Узбекистана.
Все это время HRC успешно сохраняет одни из ведущих позиций на рынке, предоставляя кадровые решения иностранным и крупным местным компаниям, устанавливая долгосрочные партнерские отношения с каждым клиентом.
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