Трупы мирных жителей находились на улицах украинской Бучи уже в середине марта, то есть до вывода из города российских войск. К такому выводу пришли журналисты The New York Times.

Американская газета опубликовала спутниковые снимки из Бучи, где на улицах были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей. Журналисты проанализировали снимки, сделанные компанией Maxar Technologies с середины марта, и пришли к выводу, что жители были убиты более трёх недель назад, когда город ещё был под контролем российских военных.





Источник: Kievskiy Dvizh via Instagram / Maxar Technologies.

В частности, в период с 9 по 11 марта на снимках улицы Яблонской появились как минимум 11 тёмных объектов размером с человеческое тело, которые оставались на своих местах на протяжении трёх недель. Их расположение совпало с телами людей на видео, сделанном украинскими военными 2 апреля.

The New York Times сопоставила со спутниковыми снимками ещё одно видео с Яблонской, на котором можно увидеть тела трёх человек, один из которых лежит рядом с велосипедом, другой — возле брошенной машины. По данным журналистов, брошенные машины и лежащий рядом труп появились на улице между 20 и 21 марта.

О массовых убийствах мирных жителей Бучи в пригороде Киева стало известно 2 апреля, когда колонна украинских военных прибыла в город после отхода военнослужащих России. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в гибели местных жителей российских солдат и опубликовал фотографии убитых жителей.

Министерство обороны России назвало фотографии и видеоматериалы «очередной провокацией» и «постановкой для западных СМИ», сообщив, что «за время нахождения населённого пункта под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». В ведомстве также заявили, что российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта.