«Агробанк» принял участие в выставке Agroworld Uzbekistan 2022 в «Узэкспоцентре» со своими экосистемными проектами.

В частности, в павильоне банка были представлены новые проекты онлайн-платформы AgroZamin и бренда Agrobooks.





На платформе AgroZamin, предназначенной для юридических лиц в сфере сельского хозяйства, на данный момент 7400 зарегистрированных пользователей и 4200 видов продукции.

Как логическое продолжение этой площадки запущена новая площадка для населения «AgroZamin — Свой». Данная площадка организована в виде маркетплейса, который дает возможность продавать продукцию, выращенную на приусадебных участках, приобретать необходимые инструменты для выращивания продукции, получать онлайн-консультации. Пользователям также доступны мобильное приложение платформы.





Бренд «Агробанка» Agrobooks пополнился очередной коллекцией. Научная группа, организованная при банке, создала сборник «40 книг по защите растений».

Эти пособия содержат подробную информацию по болезням и вредителям растений, а также рекомендации по эффективной защите и борьбе с ними, актуальные для населения, фермеров и представителей всего аграрного сектора.





«Агробанк» продолжит исследования по непрерывному развитию экосистем, доступных для населения, фермеров и предпринимателей.

На правах рекламы.