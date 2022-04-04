В первом полугодии 2021 года из-за сбоев в глобальных цепочках поставок произошёл резкий рост цен на растительное масло на мировых рынках, в том числе в Узбекистане. В частности, только за апрель прошлого года цена растительного масла на внутреннем рынке выросла на 26,5%. Во многом это можно объяснить тем, что страна сильно зависит от импортного растительного масла, пишет колумнист «Газеты.uz» Миркобил Холбоев.

Среднегодовое потребление растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн, около половины которого покрывается за счёт импорта. В таких условиях любые колебания на мировом рынке оказывают серьезное влияние на цену на внутреннем рынке. Кроме того, здесь важна география импорта. То есть, тот факт, что основная часть импорта приходится на долю нескольких стран, может ещё больше усилить влияние нестабильности в этих странах или на мировом рынке на внутренний рынок.

Если посмотреть на цифры, то в 2021 году Узбекистан импортировал растительного масла на 313,6 млн долларов (в 2020 году этот показатель составлял 258 млн долларов). 66% всего импортируемого масла приходится на Россию, 25% — на Казахстан. Можно сделать вывод, что нестабильность в этих двух странах окажет влияние на внутренний рынок.

В прошлом году на фоне колебаний мирового рынка цены на растительное масло на внутреннем рынке резко выросли, и правительство с мая 2021 года до конца года освободило импорт и продажу растительного масла от НДС (позже срок был продлён до 31 апреля 2022 года), чтобы смягчить негативные последствия. Нужно признать, что после применения льгот цены начали стабилизироваться. В остальные месяцы года — в период действия льготного режима — мы могли видеть даже снижение цен на эту продукцию. В целом потребители наверняка заметили, что цены на растительное масло оставались стабильными в течение всего года.

Но с началом третьего месяца 2022 года ситуация, похоже, снова ухудшается. Только за март цены на растительное масло выросли на 3,1%. Для сравнения, в период с мая 2021 года по февраль 2022 года цены снизились на 2,5%.

Иными словами, рост цен, наблюдавшийся только в марте, для потребителей был значительно выше по сравнению с изменением цен за последние 10 месяцев.





График: подготовлен автором на основании данных Госкомстата.

Хотя налоговые льготы еще не отменены, к марту цены на растительное масло снова начали расти. Основной причиной этого стали военные действия России в Украине. Россия и Украина являются крупными экспортерами растительного масла. В 2019 году суммарный экспорт растительного масла из России и Украины составил 64% мирового экспорта. Естественно, возникновение политического конфликта и нестабильности в этих двух странах отразится на изменении цен на растительное масло во всем мире.





Источник: Our World In Data

В дополнение к сбоям, вызванным войной, правительство России приняло решение установить с 15 апреля временную квоту на экспорт растительного масла и запретить 1 апреля на поставки за границу подсолнечника и рапса. Согласно постановлению, с апреля по сентябрь объем экспорта растительного масла из страны не превысит 1,5 млн тонн, а объем экспорта шрота для подсолнечника не превысит 700 тысяч тонн. Кроме того, с апреля размер пошлин на экспорт увеличится.

В целом, это временное ограничение не является мерой, полностью ограничивающей экспорт. Однако продолжающаяся война, рост тарифов на экспорт и неопределенность в отношении распределения экспортных квот между странами могут привести к резкому росту цен на растительное масло в Узбекистане в ближайшие месяцы.

Кроме того, налоговые льготы, предоставленные правительством на импорт и продажу растительного масла, действуют до конца апреля. Правда, льготный период может быть снова продлен, и согласно текущим тенденциям, такая ситуация наиболее вероятна. В частности, в марте президент Шавкат Мирзиёев дал Кабинету министров дополнительные поручения по удовлетворению потребностей населения путем обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, импортирующим растительное масло и другие продукты питания.

Однако продление льгот не приведет к снижению цен на практике, как в 2021 году. Причина в том, что влияние внешних рисков очень велико.

Мы наблюдаем значительное ускорение роста цен на растительное масло в Узбекистане с момента установления квоты на экспорт растительного масла в Россию (рост в марте). То есть глобальные потрясения, вызванные войной в Украине, уже начали действовать. Кроме того, неопределенность в отношении частичного ограничения экспорта посредством квот и того, как они распределяются по странам-импортерам, как отмечалось выше, будет способствовать более быстрому росту цен на растительное масло.

В ближайшие месяцы мы, скорее всего, станем свидетелями более быстрого роста цен на растительное масло. Скорость роста цен будет зависеть, во-первых, от сценария военных действий и увеличения или уменьшения их влияния на глобальные потрясения, а во-вторых, от влияния экспортных ограничений правительства России на рынок Узбекистана (как упоминалось выше, экспорт пока полностью не ограничен). В конце концов, ближайшие месяцы станут периодом испытаний для сдерживания инфляции, особенно базовой продовольственной инфляции, и поддержания стабильности цен.

Диверсификация поставок

«Газета.uz» в дополнение к словам автора также заметила, что Узбекистан с начала года увеличил поставки растительного масла из других стран.

Если в январе объём импорта растительного масла из России в стоимостном выражении упал в 7,2 раза — с 20,4 млн до 2,8 млн долларов, то из Казахстана они выросли — с 5,8 млн до 8,3 млн долларов, из Китая — с 10,7 тысячи до 386,2 тысячи долларов. Небольшой объём также импортирован из Пакистана.

«Дефицита не будет»

В интервью «Газете.uz» заместитель председателя ассоциации «Узёгмойсаноат» Камар Серкаев сообщил, что среднегодовое потребление растительного масла в Узбекистане составляет 460 тысяч тонн, из этого объёма 351 тысяча тонн приходится на потребление населения, остальная часть включает масло, используемое в технических целях, для общепита, для корма.

В 2022 году прогнозируется, что общее потребление увеличится до 470−472 тысяч тонн.

По данным Госкомстата, в январе-феврале в Узбекистане наблюдалось снижение внутреннего производства на 43,3% — с 37,1 тысячи до 21 тысячи тонн, что также могло ускорить повышение цен. Замглавы «Узёгмойсаноат» объяснил это дефицитом импортного сырья.

«С начала пандемии в 2020 году наши основные поставщики Россия и Казахстан начали вводить различные барьеры для экспорта сырья. Например, в России сначала ввели экспортную пошлину, которая регулярно повышается. Если сначала была ставка в 15% от экспортной цены, то сегодня совсем по-другому, в зависимости разницы между индикативной и базовой ценой. Казахстан с ноября начал вводить квоты, что в итоге сокращает объёмы поставок в Узбекистан», — заявил он.

За покупку масличного сырья из Казахстана вместе с Узбекистаном борются Китай и Турция.

«У нас есть конкуренты. Одна компания из Китая может выкупить весь месячный объём квот. Их не интересует цена, они готовы выкупить весь объём. Они дают цену на 10−15% выше нашей и забирают квоту. Мы должны исходить из ситуации на внутреннем рынке и покупать для предотвращения резких колебаний цен. За счёт этого и сокращается внутреннее производство», — пояснил он.

Камар Серкаев уточнил, что дефицит не касается местного сырья.

«Ежегодно в Узбекистане выращивается 1,2 млн тонн семян хлопчатника, который выставляет на продажу на биржу… Кто выигрывает лот на бирже, если покупателя удовлетворяет цена, тот покупает сырьё и затем может перерабатывать его. В условиях меняющихся цен, даже если на бирже в продаже есть семена, покупатели могут не покупать их из-за высокой цены. Но не нужно забывать, что в какой-то месяц может производиться мало, в другой — много, но годовой объём производства всё равно почти одинаковый», — отметил он.

Замглавы «Узёгмойсаноат» подчеркнул, что изменение цен в Узбекистане на растительное масло относительно стабильное по сравнению с другими странами.

Камар Серкаев заявил, что руководство Узбекистана принимает все меры для недопущения резкого роста цен. В частности, за счёт импорта готовой масложировой продукции будет компенсироваться снижение внутреннего производства. Для покупки растительного масла и формирования резерва хокимиятам выделены необходимые средства.

«Сейчас нет признаков возможного дефицита растительного масла на внутреннем рынке. Вы сами можете пройтись по рынку и магазинам и увидеть, что растительного масла и их видов полно. Это касается и маргарина. Главное — не нужно распространять неверную информацию, которая может привести к ажиотажу. В этом случае люди начнут покупать продукцию в больших объёмах, даже если им сейчас этого не нужно, и нарушать дневной, недельный и месячный баланс потребления», — подчеркнул он.

Замглавы «Узёгмойсаноат» отметил, что цены на масло могут измениться, но дефицита продукции не будет.