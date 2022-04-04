Uzbekistan Airways спустя два года возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту «Ташкент — Париж — Ташкент», сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиарейсы будут выполняться с 29 апреля по 10 июня два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Стоимость авиабилета по направлению «Ташкент — Париж» начинается от 4 038 862 сумов (без багажа) и от 4 777 879 сумов (с багажом), а по маршруту «Ташкент — Париж — Ташкент» — от 7 582 047 сумов (без багажа) и от 8 772 182 сумов (с багажом).

Напомним, в марте 2020 года Узбекистан закрыл авиа- и автодорожное сообщение со всеми иностранными государствами в связи с выявлением в стране первого случая коронавируса. В апреле прошлого года Uzbekistan Airways в рамках перехода на новую бизнес-модель и сокращения расходов приняла решение отменить 9 нерентабельных авиарейсов — в Париж, Рим, Милан, Амритсар, Мумбай, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту.