Журналист и юрист Kun.uz Аббос Салайдинов подвергся нападению в аптеке Термеза после того, как потребовал выдать ему кассовый чек за покупку товара.

По его словам, 18 марта он попросил продавщицу аптеки выдать ему кассовый чек за покупку товара, но она сообщила, что при оплате по терминалу выдаётся не кассовый чек, а только чек терминала.

«После этого я сказал: „Мне позвонить в налоговую и спросить?“ Я думал, она побоится этого и выдаст мне чек. Но она ответила: „Пожалуйста“. Я вышел из магазина и начал искать телефон доверия налоговой службы. Я хотел объяснить ситуацию сотруднику телефона доверия, связать его по телефону с продавщицей и объяснить, что её действия неправильны. Но даже тогда я не хотел говорить сотруднику, в какой именно аптеке происходит дело», — написал журналист в Facebook.

Аббос Салайдинов сообщил, что пока искал номер, вышел другой продавец, который завёл его в аптеку и нанёс ему удар на глазах у покупателей, после чего начал оскорблять его нецензурными словами.

«Потом он сказал тем, кто был в аптеке: „Из-за этого козла мы попадали на штрафы. Мы его поймали“. Я был в шоке от такого отношения к покупателю в XXI веке», — заявил он.

Далее Аббос Салайдинов сообщил, что после этого появился владелец аптеки и, несмотря на сопротивление журналиста, несколько сотрудников завели его на склад лекарств.

«В это время аптеку закрыли изнутри. Они применили силу, чтобы затащить меня на склад. Владелец аптеки под наблюдением продавцов избивал меня со словами „подлец“, „козёл“. Он ударил меня более 10 раз в грудь, плечи и спину, чтобы не оставлять следы на моём лице. После того, как он устал применять силу, он начал допрашивать меня: кто я, где работаю, где проживаю, с какой целью пришёл в аптеку», — рассказал Аббос Салайдинов.

Он спросил предпринимателя, почему он не задал эти вопросы до того, как применил силу. «Он сказал, что здесь работает „не разум, а сила“, имея в виду район, где он проживает», — сказал журналист.

Пострадавший объяснил, что хотел получить чек с QR-кодом, который возвращает покупателям 1% в виде кешбэка при сканировании через приложение Государственного налогового комитета. Средства перечисляются из средств госбюджета.

«Если бы моей целью было оштрафовать аптеку и получить долю, я бы не стал просить у продавца чек. Те, кто зарабатывает на доле, наказывая магазины и аптеки, не выдающие чеки, вообще не требуют чеков у продавцов, чтобы не вызывать подозрений у магазинов», — пояснил он.

По его словам, владелец аптеки «не хотел понимать объяснений» и начал снова бить, когда увидел на экране телефона приложение налогового комитета.

«Два дня назад меня оштрафовали. Ты взрослый мужчина, тебе не стыдно жить на эти грязные деньги? Хочешь, чтобы я пристыдил тебя перед твоими родителями? До этого тоже мне попался один. Когда я облагоразумил его, ко мне подошел его брат и извинился. Хочешь, чтобы кто-нибудь пришёл после тебя и склонил голову?» — процитировал владельца аптеки пострадавший.

Аббос Салайдинов утверждает, что предприниматель также угрожал во время допроса и предупреждал, что с его сестрой, которая остаётся в Термезе, может «неожиданно случиться беда» и кто-то может изнасиловать её. Его попросили никуда не обращаться, чтобы не наживать себе врага.

«Сначала я не хотел предавать эту историю огласке. Но почти каждый день в социальных сетях я видел случаи, когда продавцы оскорбляли покупателей, которые просили чеки, или подвергали самосуду дельцов, которые сообщали налоговой [о нарушениях] и зарабатывали за счёт доли со штрафов. Я убеждён, что это системная проблема», — заявил он.

Журналист считает, что в результате введения системы кешбэка и вознаграждения в размере 20% от суммы штрафа, налагаемого за сообщения о налоговых нарушения, «люди становятся врагами друг другу».

«Если вы сообщите о правонарушении, даже если вы не собираетесь получать часть штрафа, вы становитесь „козлом“ или „терпилой“. То же самое касается налогов и нарушений правил дорожного движения. Сообщение о правонарушении должно быть беспристрастным. Это не должно быть источником средств к существованию», — отметил он.

По его мнению, из-за того, что некоторые лица превратили это в источник заработка, многие предприниматели считают, что те, кто хочет сообщить о правонарушениях, делают это в корыстных целях.

Аббос Салайдинов предложил пересмотреть порядок уплаты штрафа.

«Когда я рассказал о случившемся родным, они предложили уговорить аптекаря покаяться по уличным правилам. Но я выбрал вариант показать ему, что законы работают и в Термезе. Я обратился в МВД и Налоговый комитет с просьбой принять меры. Полученные мной травмы были осмотрены и подтверждены», — заявил он.

Реакция прокуратуры

Прокуратура Сурхандарьинской области сообщила, что по заявлению Аббоса Салайдинова инспектор профилактики провёл доследственную проверку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 24 марта, пострадавший получил лёгкие повреждения.

«Согласно документам, объяснительным сторон и заключению экспертизы, прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что в действиях кого-либо из лиц не обнаружено признаков [уголовного] преступления. В отношении С. Р. и Ш. Н. открыто административное дело по статье 41 (оскорбление) и части 2 статьи 52 (нанесение лёгких телесных повреждений) КоАО», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, административное дело 31 марта было направлено на рассмотрение в Термезский городской суд по уголовным делам.