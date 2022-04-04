Университет Пучон ведет активную деятельность в сфере повышения уровня качества высшего образования в Узбекистане, а также уделяет большое внимание обмену знаниями между учреждениями дошкольного, средне-специального и высшего образования.





1 апреля в стенах университета была проведена масштабная I Международная научно-практическая конференция на тему «Воспитание нового поколения в эпоху глобального преобразования: вызовы и перспективы».

Главная цель конференции — обсуждение совместной деятельности с одними из ведущих зарубежных и отечественных университетов, научными и инновационными центрами, расширение сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров.





В мероприятии приняли участие заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Юсуф Абсоатов, начальник департамента международного сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций при Министерстве дошкольного образования Узбекистана Низомиддин Зиямов, заместитель хокима Чиланзарского района Алишер Хатамов, директор образовательного центра при посольстве Республики Корея в Узбекистане Пан Жуман, Хо Сон Хен — директор института корейского языка Седжонг.





Также гостями конференции были ректоры зарубежных и отечественных университетов, расположенных в Ташкенте, руководители государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций.

По результатам пленарных и секционных заседаний планируется издать сборник научных статей.





Каждый из присутствовавших на конференции внес свой весомый вклад в дальнейшее развитие сферы образования.

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